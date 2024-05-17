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    Покончит ли «Антальяспор» с неудачами?

    «Антальяспор» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 17 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Адана Демирспор
    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Адана Демирспор»
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    Адам Букса
    17 мая в 37-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. «Антальяспор» — «Адана Демирспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Мая 2024 года

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •  Антальяспор 20:00 Адана Демирспор

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей Ла Лиги «Антальяспор» занимает 10-е место с 45 очками и разницей мячей 41-47.

    Команда находится в середине таблицы, поэтому уже не выйдет в еврокубки и одновременно не понизится в классе, поэтому ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Касимпаше» — 1:3.

    Эта неудача стала для клуба из Антальи третьей кряду. Все эти поединки пришлись на турецкое первенство.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Ракип, Балчи — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Антальяспор» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.

    Адам Букса — самый результативный игрок команды и пятый лучший бомбардир лиги с 15-ю голами.

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: «Адана Демирспор» занимает 11-е место с 44 баллами. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — 53 пропущенных.

    Команда также находится в середине таблицы, так что уже не выйдет в еврокубки и не понизится в классе, поэтому и ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.

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  • 13/05/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его разгромил «Газиантеп» (1:6).

    Эта неудача стала второй для клуба в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: Гюлер, Акбаба и Сари — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Адана Демирспор» победил лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

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    Как и в случае соперника, такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.

    Мбайе Ньянг — лучший бомбардир команды в лише с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Антальяспор» проиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.70, победа «Адана Демирспор» — в 3.05.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.58 и 2.35.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Такой же расклад сыграл в их трех из пяти последних выездных поединков.

    В пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов, но против крепкого соседа по таблице им будет непросто реализовать такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55

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    «Антальяспор» — «Адана Демирспор». 17 мая в 37-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Адана Демирспор» с коэффициентом 2.35.
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