17 мая в 37-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. «Антальяспор» — «Адана Демирспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Антальяспор»

Турнирное положение: По итогам 36 матчей Ла Лиги «Антальяспор» занимает 10-е место с 45 очками и разницей мячей 41-47.

Команда находится в середине таблицы, поэтому уже не выйдет в еврокубки и одновременно не понизится в классе, поэтому ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Касимпаше» — 1:3.

Эта неудача стала для клуба из Антальи третьей кряду. Все эти поединки пришлись на турецкое первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Ракип, Балчи — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Антальяспор» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.

Адам Букса — самый результативный игрок команды и пятый лучший бомбардир лиги с 15-ю голами.

«Адана Демирспор»

Турнирное положение: «Адана Демирспор» занимает 11-е место с 44 баллами. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — 53 пропущенных.

Команда также находится в середине таблицы, так что уже не выйдет в еврокубки и не понизится в классе, поэтому и ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его разгромил «Газиантеп» (1:6).

Эта неудача стала второй для клуба в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.

Не сыграют: Гюлер, Акбаба и Сари — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Адана Демирспор» победил лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Как и в случае соперника, такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.

Мбайе Ньянг — лучший бомбардир команды в лише с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Антальяспор» проиграл

в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.70, победа «Адана Демирспор» — в 3.05.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.58 и 2.35.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Такой же расклад сыграл в их трех из пяти последних выездных поединков.

В пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов, но против крепкого соседа по таблице им будет непросто реализовать такой сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55