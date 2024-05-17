Антальяспор
Адана Демирспор
«Антальяспор»
Турнирное положение: По итогам 36 матчей Ла Лиги «Антальяспор» занимает 10-е место с 45 очками и разницей мячей 41-47.
Команда находится в середине таблицы, поэтому уже не выйдет в еврокубки и одновременно не понизится в классе, поэтому ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Касимпаше» — 1:3.
Эта неудача стала для клуба из Антальи третьей кряду. Все эти поединки пришлись на турецкое первенство.
Не сыграют: Ракип, Балчи — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Антальяспор» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.
Адам Букса — самый результативный игрок команды и пятый лучший бомбардир лиги с 15-ю голами.
«Адана Демирспор»
Турнирное положение: «Адана Демирспор» занимает 11-е место с 44 баллами. В его активе 51 забитый мяч, в пассиве — 53 пропущенных.
Команда также находится в середине таблицы, так что уже не выйдет в еврокубки и не понизится в классе, поэтому и ей тяжело находить мотивацию на финише сезона.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его разгромил «Газиантеп» (1:6).
Эта неудача стала второй для клуба в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: Гюлер, Акбаба и Сари — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Адана Демирспор» победил лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.
Как и в случае соперника, такие результаты лишь подчеркивают, что коллективу тяжело настраиваться на последние матчи текущей кампании в силу отсутствия четких турнирных задач.
Мбайе Ньянг — лучший бомбардир команды в лише с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Антальяспор» проиграл
- в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.70, победа «Адана Демирспор» — в 3.05.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 1.58 и 2.35.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов. Такой же расклад сыграл в их трех из пяти последних выездных поединков.
В пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов, но против крепкого соседа по таблице им будет непросто реализовать такой сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в трех из пяти последних матчей «Адана Демирспор» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.55