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    «Сивасспор» возьмет три очка?!

    «Истанбулспор» — «Сивасспор». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Турции по футболу 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбулспор» — «Сивасспор»
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    «Сивасспор»
    «Истанбулспор» сыграет на своем поле против «Сивасспора» в рамках 37-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 мая, начало — в 17:00 мск. «Истанбулспор» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Мая 2024 года

    Истанбулспор

  • Турция. Суперлига
    •  Истанбулспор 17:00 Сивасспор

    Сивасспор

  • Сивас
    •

    «Истанбулспор»

    Турнирное положение: команда из Стамбула является явным аутсайдером Суперлиги и точно вылетит в лигу рангом меньше.

    В настоящий момент стамбульский коллектив имеет в своем активе 16 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

    Стамбульцы смогли 26 раз поразить ворота соперника и 71 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «желтые быки» уступили «Трабзонспору» (0:3), «Адана Демирспору» (0:1), «Аланьяспору» (0:6) и «Карагюмрюку» (1:2), а до этого разгромили «Хатайспор» (3:0).

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    Перед этим же у «стамбульских быков» были поражения от «Истанбулспора» (0:4), «Пендикспора» (0:1) и «Касымпаши» (1:2).

    Не сыграют: на поле не выйдут травмированные Эслем Озтюрк, Иззет Топатар, Эмир Каан Гюльтекин, Мехмет Йесил и Энвер Сариалиоглу.

    Состояние команды: этот сезон «Истанбулспор» точно не может занести себе в актив. Подопечные Хакана Якина в следующем сезоне точно будут выступать в лиге рангом ниже.

    Главной задачей «Истанбулспора» является подготовиться к следующему сезону, чтобы сразу же попытаться вернуться в элиту турецкого футбола.

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: команда из Сиваса является крепким середняков Суперлиги текущего сезона.

    В настоящий момент сивасский коллектив располагается на девятом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 48 очков.

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    • «Храбрые» смогли 42 раза поразить ворота соперника, но 52 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «красные» проиграли «Башакшехиру» (0:1) и «Галатасараю» (1:6), а до этого переиграли «Коньяспор» (1:0).

    Перед эти же «Сивасспор» сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2), но одолел «Трабзонспор» (1:0) и «Карагюмрюк» (1:0).

    Не сыграют: наставник команды Бюлент Уйгун не сможет рассчитывать в этой игре на дисквалифицированных Ибрахима Акдага и Ахиллеаса Пунгураса.

    Состояние команды: «Сивасспор» может спокойно доигрывать этот сезон и готовиться к следующему.

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    Текущий чемпионат Турции можно оценить для команды средне. «Сивасспор» не смог побороться за место в еврокубках, но и не боролся за выживание. Средненькая команда по турецким меркам.

    Статистика для ставок

    • «Истанбулспор» проиграл 7 из последних 8 матчей

    • В первом круге «Сивасспор» обыграл «Истанбулспор» со счетом 1:0

    • «Истанбулспор» выиграл только 1 из последних 15 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сивасспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.70, а победа «Истанбулспора» — в 3.75.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

    Прогноз: «Истанбулспор» в плохой форме, уже вылетел и практически всем проигрывает, поэтому не должен стать исключением и этот поединок.

    Ставка: победа «Сивасспора» за 1.95.

    Прогноз: команд в последнее время мало забивают, поэтому вполне может быть, что не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.15.

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    «Истанбулспор» — «Сивасспор». «Истанбулспор» сыграет на своем поле против «Сивасспора» в рамках 37-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 17 мая, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Истанбулспор» — «Сивасспор» с коэффициентом 1.95.
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