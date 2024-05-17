Историческая победа Австрии, будничные результаты остальных фаворитов

Австрийский переполох
Канадской крови австрийцам явно оказалось мало, поэтому команда Роджера Бадера решительно взялась за Финляндию, которой, уступая статистически, обеспечила ментально-репутационный крах. Встреча на «Арене О2» завершилась волевой победой Австрии за 0,2 секунды до финальной сирены, первой в своей истории — 3:2.
Как и в случае с Канадой, первый период не сулил финнам никакой катастрофы: команда Юкки Ялонена обеспечила ранее преимущество в две шайбы к 8-й минуте. Представляющие европейские лиги хоккеисты Саку Мяэналанен и Оливер Капанен были точны в своих попытках, поставив аутсайдера в обманчиво безвыходное положение.
Во второй двадцатиминутке команда Бадера довольно быстро нашла лазейку для того, чтобы сократить разрыв к минимуму: на 3-й минуте шайбу забросил Марио Хубер. И тем не менее Австрия остается сборной низшего ранга, и ее гол лишь раззадорит финнов — с такими мыслями продолжили смотреть матч почти 100% болельщиков.
Однако австрийцы не только сумели не пропустить, но и забросили шайбу №2 к середине третьего периода. Голом отметился Тимо Никль, а сами события на льду в финальной трети матча намекали на то, что команда Бадера, прочувствовав динамику игры, перестроилась на борьбу за 3 очка. Так, в третьем периоде австрийцы нанесли 8 бросков в створ при 10 в исполнении финнов — практически равенство, что вдвойне удивляет на фоне классового разрыва соперников.
Сам по себе такой перфоманс Австрии уже выглядел, как вторая по счету сенсация, но пик драмы в этой встрече выпал на концовку, когда Австрия вонзила третью шайбу за 0,2 секунды до финальной сирены. Победный гол забил Беньямин Баумгартнер — 24-летний форвард «Берна», набравший на турнире 3+1 по системе «гол+пас». После проверки легитимности взятия ворот арбитры подытожили историческую победу Австрии и утвердили финнов в статусе главных неудачников седьмого игрового дня.
Набравшая 4 очка в матчах с Канадой и Финляндией, Австрия обосновалась на пятой строчке в таблице группы A. На один балл команда Бадера обошла Норвегию и Данию, но между четвертыми финнами остается разрыв в 3 очка.
Швеция, США и Канада обошлись без сенсаций
Сенсация Австрии — это единственное безумие на чешских аренах в рамках седьмого игрового дня, остальные команды первого выбора провели свои матчи образцово.
Сборная Швеции продолжает идти без поражений во многом благодаря НХЛ-звездам, которые делают разницу. Четвертую на этом турнире встречу команда Сэма Халлама провела против Казахстана — очевидного аутсайдера группы B, с которым та разобралась довольно легко, забросив по шайбе в каждом периоде — 3:1. Благодаря четырем победам в основное время шведы закрепились на первой строчке в своей группе с 12 очками, опередив на 4 балла Словакию — математически ближайшую сборную.
Наученная недавним горьким опытом Канада к новому матчу из разряда «фаворит — андердог» подошла с вразумительным уровнем ответственности и обыграла Норвегию — 4:1, позволив лишь ненадолго сократить разрыв к одной шайбе в третьем периоде. Впервые на этом турнире Коннор Бедард покинул каток без результативных действий. Тем не менее это не помешало «кленовым» подняться на первую строчку в группе A, обойдя по дополнительным показателям Швейцарию. От конкурентов с третьего места и ниже команда Андре Туриньи отодвинулась на расстояние в 2+ балла.
Впервые уверенную во всех отношениях игру продемонстрировала сборная США, которая смяла Францию — 5:0. Эту встречу Штаты закончили в первом периоде, когда энхаэловцы Брок Нельсон, Мэттью Болди (дубль) и Джонни Годро сделали счет 4:0. В третьем периоде Шейн Пинто из «Оттавы» лишь подытожил разгром. За три периода встречи с французами «звездно-полосатые» нанесли 54 броска в створ, а вратарь Алекс Неделькович оформил легчайший в карьере «сухарь» благодаря 10 сэйвам.
Победа, добытая на убедительном спокойствии, позволила США подняться на третье место в группе B с 7 очками на счету и обойти по дополнительным цифрам Латвию. На один балл американцы отстают от Словакии и на пять — от Швеции.