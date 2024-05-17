Историческая победа Австрии, будничные результаты остальных фаворитов

Седьмой игровой день чемпионата мира запомнился еще одним разрывом шаблона от австрийцев, которые добились исторической победы над Финляндией.

Австрийский переполох

Австрия одержала сенсационную победу над Финляндией globallookpress.com

Канадской крови австрийцам явно оказалось мало, поэтому команда Роджера Бадера решительно взялась за Финляндию, которой, уступая статистически, обеспечила ментально-репутационный крах. Встреча на «Арене О2» завершилась волевой победой Австрии за 0,2 секунды до финальной сирены, первой в своей истории — 3:2.

Как и в случае с Канадой, первый период не сулил финнам никакой катастрофы: команда Юкки Ялонена обеспечила ранее преимущество в две шайбы к 8-й минуте. Представляющие европейские лиги хоккеисты Саку Мяэналанен и Оливер Капанен были точны в своих попытках, поставив аутсайдера в обманчиво безвыходное положение.

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Во второй двадцатиминутке команда Бадера довольно быстро нашла лазейку для того, чтобы сократить разрыв к минимуму: на 3-й минуте шайбу забросил Марио Хубер. И тем не менее Австрия остается сборной низшего ранга, и ее гол лишь раззадорит финнов — с такими мыслями продолжили смотреть матч почти 100% болельщиков.

Однако австрийцы не только сумели не пропустить, но и забросили шайбу №2 к середине третьего периода. Голом отметился Тимо Никль, а сами события на льду в финальной трети матча намекали на то, что команда Бадера, прочувствовав динамику игры, перестроилась на борьбу за 3 очка. Так, в третьем периоде австрийцы нанесли 8 бросков в створ при 10 в исполнении финнов — практически равенство, что вдвойне удивляет на фоне классового разрыва соперников.

Сам по себе такой перфоманс Австрии уже выглядел, как вторая по счету сенсация, но пик драмы в этой встрече выпал на концовку, когда Австрия вонзила третью шайбу за 0,2 секунды до финальной сирены. Победный гол забил Беньямин Баумгартнер — 24-летний форвард «Берна», набравший на турнире 3+1 по системе «гол+пас». После проверки легитимности взятия ворот арбитры подытожили историческую победу Австрии и утвердили финнов в статусе главных неудачников седьмого игрового дня.

Набравшая 4 очка в матчах с Канадой и Финляндией, Австрия обосновалась на пятой строчке в таблице группы A. На один балл команда Бадера обошла Норвегию и Данию, но между четвертыми финнами остается разрыв в 3 очка.

Швеция, США и Канада обошлись без сенсаций

США — Франция globallookpress.com

Сенсация Австрии — это единственное безумие на чешских аренах в рамках седьмого игрового дня, остальные команды первого выбора провели свои матчи образцово.

Сборная Швеции продолжает идти без поражений во многом благодаря НХЛ-звездам, которые делают разницу. Четвертую на этом турнире встречу команда Сэма Халлама провела против Казахстана — очевидного аутсайдера группы B, с которым та разобралась довольно легко, забросив по шайбе в каждом периоде — 3:1. Благодаря четырем победам в основное время шведы закрепились на первой строчке в своей группе с 12 очками, опередив на 4 балла Словакию — математически ближайшую сборную.

Наученная недавним горьким опытом Канада к новому матчу из разряда «фаворит — андердог» подошла с вразумительным уровнем ответственности и обыграла Норвегию — 4:1, позволив лишь ненадолго сократить разрыв к одной шайбе в третьем периоде. Впервые на этом турнире Коннор Бедард покинул каток без результативных действий. Тем не менее это не помешало «кленовым» подняться на первую строчку в группе A, обойдя по дополнительным показателям Швейцарию. От конкурентов с третьего места и ниже команда Андре Туриньи отодвинулась на расстояние в 2+ балла.

Впервые уверенную во всех отношениях игру продемонстрировала сборная США, которая смяла Францию — 5:0. Эту встречу Штаты закончили в первом периоде, когда энхаэловцы Брок Нельсон, Мэттью Болди (дубль) и Джонни Годро сделали счет 4:0. В третьем периоде Шейн Пинто из «Оттавы» лишь подытожил разгром. За три периода встречи с французами «звездно-полосатые» нанесли 54 броска в створ, а вратарь Алекс Неделькович оформил легчайший в карьере «сухарь» благодаря 10 сэйвам.

Победа, добытая на убедительном спокойствии, позволила США подняться на третье место в группе B с 7 очками на счету и обойти по дополнительным цифрам Латвию. На один балл американцы отстают от Словакии и на пять — от Швеции.