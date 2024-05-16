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    Швейцария по-прежнему не проигрывает, Германия повышает градус борьбы в группе B, Чехия приблизилась к 1/4

    Чемпионат мира по хоккею-2024: обзор шестого игрового дня

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    Германия разгромила Латвию со счетом 8:1
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    Германия разгромила Латвию со счетом 8:1
    Шестой игровой день чемпионата мира оказался плодотворным для бьющейся за место в топ-4 Германии, а также позволил Чехии, Швейцарии и Словакии укрепить свои позиции в соперничестве за плей-офф.

    Германия повышает ставки в группе B

    Германия — Латвия
    globallookpress.com

    Совсем недавно сборная Германия находилась не в завидном положении, но ситуация резко улучшилась после событий на «Остравар Арене» в рамках дневного слота шестого игрового дня: команда Харольда Крайса встретилась с Латвией, которую смяла в неконтролируемом порыве беспощадности — 8:1.

    Уже к первому перерыву немцы взяли ситуацию под контроль, забросив две шайбы, а в периоде №2 команда Крайса выдала подлинный результативный всплеск, забив пять голов при 12 бросках в створ в сумме. Реализация Германии во второй двадцатиминутке взлетела к показателю 41,67%, в то время как общий предел за три периода составил не менее выдающиеся 25,81%. После второго перерыва соперники забросили по шайбе, но по факту матч закончился намного раньше.

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    Победа немцев, подкрепленная полной решимостью бороться дальше, доводит уровень соперничества в группе B — насколько это возможно на текущем этапе — до наивысшей точки ответственности, где каждая следующая потеря очков или локальный успех могут кардинально изменить соотношение шансов на выход в четвертьфинал.

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    • Латвия, несмотря на разнос от Германии, находится на третьем месте в группе, имея 7 набранных очков. На один балл она отстает от второй Словакии и на один — опережает Германию при равенстве проведенных встреч. Немцев же в спину толкают США, дистанция между которыми составляет 2 очка с игрой в запасе у «звездно-полосатых». Фактор сенсации в нынешних реалиях борьбы также исключать нельзя, поэтому нелишним будет напомнить, что Франция после трех проведенных встреч идет синхронно с американцами по заработанным баллам, а Казахстан отстает от этой компании на одно очко, хотя его шансы в данной ситуации сводятся почти к нулю. И только Швеция сейчас находится на другом уровне, оставаясь вне конкуренции.

    Чехия лишает датчан шансов на четвертьфинал

    Сборная Чехии добилась победы над Данией
    globallookpress.com

    Самый результативный матч игрового дня состоялся в Праге, где Чехия и Дания в какой-то степени боролись за четвертьфинал, если рассматривать это соперничество в контексте оставшегося отрезка группового этапа, а не по принципу «все решится здесь и сейчас». В случае победы датчан ситуация могла пойти по непредсказуемой траектории, но команда Радима Рулика исключила риски, добившись по-настоящему трудовой победы — 7:4.

    Матч из категории штампа «голевая феерия» начался достаточно скромно: соперники щелкнули по щекам друг друга перчаткой за минуту до завершения первого периода, обменявшись заброшенными шайбами.

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    • Во второй двадцатиминутке Чехия достаточно быстро перехватила инициативу и с отрывом в две шайбы отскочила от датчан уже к 5-й минуте. Тем не менее команда Микаэля Кринца-Гата уперто отказывалась завершать игру досрочно: она не только не позволила реализовать чехам один из 14 бросков в створ, но и сама забросила шайбу, сократив разрыв до минимального.

    В периоде №3 соперники наступили на горло собственной осторожности и выдали искрометный перфоманс, который начался с того, что Дания сравняла счет (3:3 к 5-й минуте). Однако в период с 6 по 11-ю минуту гостевая команда умудрилась прошляпить выстраданную ничью, пропустив трижды кряду. Ответить на три выпада удалось достаточно быстро, но только одним голом, после чего в ворота Дании влетела еще одна шайба — и на этот раз последняя.

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  • 13/05/2024

    • Безудержная игра на «Арене О2» была подытожена восхождением Чехии на вторую строчку в Группе A, которую она занимает с 9 очками в активе. На 2 балла при равенстве сыгранных матчей хозяева турнира отстают от Швейцарии и на 1 опережают Канаду, имеющую встречу в запасе. Четвертой в компании сильнейших стала Финляндия, набравшая 7 очков в трех встречах, ну а Дания осталась на пятой позиции с 3 баллами на счету без обоснованных шансов на улучшение положения в дальнейшем.

    Швейцария продлила победную серию

    Швейцария не проигрывает на этом ЧМ
    globallookpress.com

    Швейцария остается одной из трех сборных — наряду с Канадой и Швецией — которая проходит групповую дистанцию без поражений. В двух матчах из четырех команда Патрика Фишера победила в основное время с разницей в 3 шайбы. Одна из таких встреч состоялась днем ранее, когда Швейцария разгромила Великобританию — 3:0.

    Встреча с главным кандидатом на понижение ожидаемо прошла под диктовку швейцарцев, которые за три периода нанесли 30 бросков с рабочей реализацией в 10%. По шайбе забросили Нико Хишир, Дин Кукан и Нино Нидеррайтер, а вратарь Акира Шмид внес в свой актив шатаут благодаря всего 15 сэйвам.

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    • В группе A Швейцария на текущий момент обходит всех своих конкурентов на 2+ балла, имея на своем счету 11 очков, а Великобритания остается единственной командой с нулем в этой графе. Так, отставая на один балл от Австрии, которая тот самый балл заработала в сумасшедшем матче с Канадой, команда Питера Рассела находится в зоне вылета IA.

    Словакия продолжает набирать важнейшие очки

    Петер Цегларик
    globallookpress.com

    Нынешний чемпионат Словакия начала с поражения в результативной игре с Германией, после чего выдала 3-матчевую победную серию, включающую в себя два разгрома и встречу с США.

    На шестой игровой день Словакия сошлась с Польшей, которую разбила со счетом 4:0. Первый на текущем турнире «сухарь» заработал Самуэл Главай, который отразил 20 бросков. Команда Крэйга Рэмзи в атакующем компоненте прогнозируемо была успешнее: предприняв 44 бросковые попытки, словаки реализовали 9,09% созданных на польской половине площадки моментов. Лукаш Цингел, представляющий клуб «Комета Брно», отметился в этой встрече дублем, по одной шайбе забросили Томаш Татар и Петер Цегларик.

    Третья в трех последних матчах победа закрепила за Словакией вторую строчку с 8 очками. На один балл команда Рэмзи обходит Латвию, на два — Германию, а от сборных США и Франции словаки дистанцировались на 4 очка с учетом того, что обе имеют по игре в запасе.

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