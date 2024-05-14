Культурный шок от Австрии, первые победы Норвегии и Франции

В рамках пятого игрового дня чемпионата мира по хоккею Австрия преподала урок Канаде, а Норвегия неожиданно впуталась в планы Дании.

Матч жизни в исполнении австрийцев

Канада — Австрия globallookpress.com

В рамках пятого игрового дня в хоккейной экосистеме произошло чуть ли не крупнейшее в современной истории аномальное нарушение привычного порядка, ставшего таковым по вине — или заслуге — Австрии, которая устроила Канаде шальную встряску. Наградой за нее стал едва ли что-то решающий, но до безумия трудовой и памятный наборный балл в результате поражения в овертайме после зверских трех периодов с 12 поделенными поровну голами — 6:7 ОТ.

Уже в первом периоде Канада обозначила себя в привычной роли, обеспечив преимущество в две шайбы до перерыва, а во второй двадцатиминутке все подошло к концу, когда «кленовые» забросили австрийцам еще трижды, увеличив фору до 5 голов.

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Однако третий период аутсайдер решил провести с фанатичным остервенением и нанес по воротам Канады 5 точных бросков — с 3-й по 19-ю минуты при 9 бросковых попытках в створ в сумме. Реализовав 55,56% от общего объема созданной остроты, команда Роджера Бадера выдала исключительный камбэк, который вне зависимости от дальнейшего результата сделал из «кленовых» главных неудачников вечера и стал наглядным примером того, как бесспорные фавориты в моменте могут наплевательски относиться к соперникам уровня австрийцев, принижая их умения.

Тем не менее закончить эту встречу на безудержном эмоциональном всплеске команде Бадера не удалось. Как оказалось, Австрия страдала ради того, чтоб в овертайме все завершилось за 15 секунд: заброшенная шайба Джона Тавареса спасла Канаду от позора, но не избавила от исторического пятна.

После трех матчей Канада, с 8 очками в активе, вернула себе первое место в группе A, опередив по лучшей дополнительной статистике Швейцарию. Других ближайших преследователей — Финляндию и Чехию — команда Андре Туриньи обходит на 1 и 2 балла соответственно.

Для Австрии, как было упомянуто выше, набранное очко в плане турнирных шансов не дает ничего, команда Бадера лишь минимально опережает восьмую Великобританию, с которой ей предстоит бороться за выживание.

Латвия — фаворит в гонке за топ-4?

Кристапс Зиле globallookpress.com

Звучит громогласно с точки зрения соперничества с лидерами группы B, но вполне обыденно в контексте конкуренции с равными по соотношению сил командами, среди которых Словакия и Германия, безусловно, выделяются на фоне тех же Франции или Казахстана, хотя в текущих условиях борьбы подобного рода сюрпризы становятся весьма вероятными.

На момент написания обзора Латвия по итогам трех матчей занимает второе место в группе с 7 набранными очками. Столкнуться лбами в попытке забрать первую строчку со Швецией, которая осталась единственной на чемпионате мира без математических потерь, команде Харийса Витолиньша не позволят более скромные силовые ресурсы и ощутимый разрыв в классе, однако тех же словаков при равенстве проведенных встреч балтийцы обходят на 2 балла, а США и Францию и вовсе опережают на 3 очка.

В рамках пятого игрового дня Латвия добилась «сухой» победы над Казахстаном — первой на этом чемпионате в основное время, 2:0. После относительно робкого первого периода балтийцы отличились дважды во втором: представители европейских хоккейных лиг Роберт Букартс («Витковице») и Харальд Эгле («Микулаш») забросили по шайбе и таким образом обрубили все концы сохранявшейся достаточно долго интриги.

Норвегия и Франция почувствовали вкус побед

Стефан Да Коста в матче сборной Франции globallookpress.com

Возможно, это единичный случай, возможно, остаток группового этапа они закончат без набранных очков — хотя у Норвегии впереди Канада — но любая победа для команд низших рангов в рамках мирового форума создает ощущение (или иллюзию) конкурентоспособности с дальнейшей заряженностью еще на один рывок, а там — как пойдет.

Так, пятый игровой день оказался весьма успешным для Норвегии, которая неожиданно впилась в Данию на фоне того, что датчане были твердо убеждены в своих высоких шансах на выход из группы. Первая на текущем чемпионате победа команде Тобиаса Юханссона оказалась «сухой» — 2:0. Отыграть «на ноль» Норвегии удалось благодаря 24 сэйвам Хенрика Хаукеланна — 29-летнего представителя «Дюссельдорфа». По голу же забили Микаэль Брандсегг-Нюгор и Эйрик Сальстен (в пустые за 11 секунд до финальной сирены).

Мрачная картина, описывающая нынешние шансы Дании на плей-офф квалификацию, указывает на 3-очковый разрыв между Чехией в таблице группе A по итогам трех матчей. Более того, в гонке отстающих Норвегия, с 3 набранными баллами, обошла команду Микаэля Кринца-Гата по дополнительным показателям.

Больше динамики, скорости и даже неуверенных вопросов в плане итогового результата наблюдалось в матче сборной Франции, которая обыграла Польшу — 4:2.

Уже в начале первого периода «трехцветные» продемонстрировали, кто на льду «Остравар Арены» в этот вечер собирался в полной мере хозяйничать: в период с 8-й по 11-ю минуты Джастин Аддамо отметился дублем, а во второй двадцатиминутке французы отличились еще дважды: свой в кругах болельщиков «Автомобилиста» Стефан Да Коста забросил шайбу №3, после чего отметился голевой передачей в атаке, которую завершил Пьер Белльмар.

При счете 0:4 команда Роберта Калабера ответила двумя шайбами еще до перерыва, но переломить ход в третьем периоде не смогла: при относительном равенстве на площадке Франция довела матч до закономерного завершения.

После третьей встречи команда Филиппа Бозона сравнялась с США по очками — обе набрали по 4 — но заняла пятое место в группе B исключительно по худшим вторичным цифрам. Польша, которая участвует на ЧМ впервые за два с небольшим десятка лет, остается с одним очком на последней позиции и отстает от всех остальных на 2+ балла.