Обыденный старт Канады, первый набранный балл Польши, волевая победа Чехии

В рамках второго игрового дня чемпионата мира действующий обладатель трофея провел свой первый матч, который, кажется, пошел не по плану. Об этом и других значимых событиях говорим в нашем обзоре.

Бедард тащил Канаду, Чехия билась за первые 3 очка

Эпицентром главных событий первой половины второго игрового дня в Чехии стала «Арена О2», на которой действующий чемпион мира встретился с Великобританией. Зачастую в матчах подобной категории, где виден явный дисбаланс в соотношении сил, от фаворита, как правило, ожидается разгром, подкрепленный заброшенными шайбами, количество которых подбирается к десятку. Однако в контексте упомянутой встречи эти ожидания не оправдались.

Канадцы одержали победу с разницей в две шайбы — 4:2, пропустив от британцев первыми. Да и тот факт, что «кленовые» вылавливали шайбы из своих ворот дважды, сам по себе поражает.

Сборная Канады globallookpress.com

За три периода Великобритания нанесла всего 15 бросков в створ, продемонстрировав превосходную по ее меркам реализацию в 13,33%, с голами Лиэма Кирка и Бена О’Коннора. Канадцы, хоть и сами придумали способы, как сделать это соперничество более пикантным, все же имели преимущество в плане создания остроты.

Отыграться после пропущенной на 7-й минуте первого периода шайбы канадцам помог форвард «Питтсбурга» Майкл Бантинг, а вперед «кленовые» вышли благодаря голу Брэндона Хэгеля, который днями ранее попал в состав благодаря преждевременному вылету «Тампы-Бэй» из Кубка Стэнли. Упрочить преимущество и снять все вопросы — несмотря на гол Великобритании позже — сумел Коннор Бедард, оказавшийся в четвертом звене. Молодой нападающий«Чикаго» отметился дублем и подытожил хоть и не разгромную, но достаточно твердую победу.

Вечерний слот в Праге принадлежал Норвегии, для которой даже один набранный балл в такой встрече стал бы пределом желаний, и Чехии, которая нуждалась в трех очках после того, как не сумела разделаться в основное время с Финляндией. Так, обе команды бились за разные цели с одинаковым уровнем ответственности.

Встреча хозяев турнира с одним из кандидатов на борьбу за выживание закончилась победой первых, но подразумевала тяжелейшие и непредсказуемо яркие три периода с девятью заброшенными шайбами на двоих — 6:3.

Разрыв в три гола с точки зрения результата вводит в заблуждение: Чехия не разрывала норвежцев в клочья, пропуская глупые, ничего не решающе голы. Команда Радима Рулика, забив первой, пропустила впоследствии трижды кряду и два периода потратила на то, чтобы угнаться за аутсайдером.

Роман Червенка globallookpress.com

Усилиями Романа Червенки, который отметился дублем, Чехия смогла не отстать существенно, а шайба Онджрея Беранека во втором периоде позволила восстановить равенство. Завладеть инициативой и больше ее не терять чехи позволили себе только в периоде №3, где по голу вонзили Матей Странски, Либор Хайек и Онджрей Палат.

Чтобы забросить Чехии трижды и тем самым до безумия раскачать интригу, Норвегии хватило 11 бросков в створ, реализация которых составила 27,27%, при этом все голы скандинавы забили в первом периоде, предприняв 6 бросковых попыток в створ, точность которых составила 50%. На фоне аномальных показателей норвежцев Чехия продавливала аутсайдера за счет количества: из 49 нанесенных ударов в створ 12,24% стали результативными.

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В тот же день в группе A состоялся матч между Аварией — бесперспективным статистом — и Данией, которая в теории способна замахнуться на место в первой четверке. Матч закончился яркой и уверенной победой датчан со счетом 5:1 и дублем Йоахима Блихвельда — представителя «Векше».

По итогам второго игрового дня Чехия, с двумя матчами в активе, заняла первое место с 5 очками, на 2 балла от нее отстают Дания, Швейцария и Канада: все они провели по одной игре и набрали по 3 очка. За пределами первой четверки расположилась Финляндия с одним баллом, а также Великобритания, Австрия и Норвегия, которые ожидаемо начали турнир без побед.

США не оставили шансов Германии, а латвийцы обломали поляков

Разгром (или даже тотальное унижение) от Швеции, безусловно, стал репутационным ударом по команде, которая приехала на турнир за долгожданным финалом. В таких случаях следующему сопернику — особенно если это явный аутсайдер — приходится несладко, что в полной мере прочувствовала на себе Германия, которая устроилась на 1:6.

Фальшивую интригу в контексте «немцы готовы к сенсации» Штаты убили уже в первом периоде, когда Брэйди Ткачук и Майкл Кесселринг забросили по шайбе и к первому перерыву обеспечили команде Джона Хайнса устойчивое преимущество в два гола. Во второй двадцатиминутке Джонни Годро и Люк Хьюз отличились еще дважды, а в третьем периоде Тревор Зеграс и Микаэль Айссимонт устроили танцы на костях, подытожив во всех смыслах эффектную победу американцев.

США разгромили Германию — 6:1 globallookpress.com

Вернуться на чемпионат мира спустя 22 года и начать его с победы имела все шансы Польша, но коварные латвийцы лишили команду Роберта Калабера потенциально самой крутой истории первых дней турнира. Матч на «Остравар Арене» закончился победой Латвии в овертайме — 5:4.

В течение большего отрезка поединка поляки кошмарили более статусного соперника за счет голов, которые позволяли выходить вперед и ставили Латвию в положение догоняющей. Этот игровой шаблон сохранял актуальность до середины третьего периода, пока команда Харийса Витолиньша не перетянула одеяло на себя и не повела в счете (4:3 на тот момент) за 5 минут до конца встречи.

Но развить поздний успех или хотя бы сберечь промежуточный результат Латвии не удалось: поляки спустя минуту с небольшим обнулили фору и перевели матч в овертайм. В фазе игры до первого гола команды нанесли по одному броску в створ, а попытка Латвии оказалась успешнее.

В первом за 22 года матче на чемпионате мира Польша нанесла 22 броска в створ, реализовав 18,18%; 37 попыток (13,51%) предприняли латвийцы. На фоне высокой результативности у обеих сборных были свои герои, переманившие на себя почти все внимание. В частности, поляк Кжиштоф Мациас и латвиец Каспар Даугавиньш отметились дублем.

В тот же день в группе B состоялся матч между Францией и Казахстаном, в котором команда Галыма Мамбеталиева добилась волевой победы — 3:1, благодаря которой сразу же взошла на промежуточное третье место в таблице, опередив по дополнительным показателям Германию.

Лидером группы с 3 очками остается Швеция, а США — главные преследователи скандинавов — поднялись на вторую позицию, проведя на матч больше. За границами топ-5 находится Латвия с двумя очками и Польша с одним набранным баллом. Ниже идут Словакия и Франция.