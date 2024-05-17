В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 17 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Польша — США: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: Хотелось бы видеть сборную Польши конкурентоспособной до самого завершения группового этапа, но вряд ли этому желанию суждено сбыться.

Последние матчи: Если в стартовых поединках у поляков было какое-то желание биться и сражаться за победу, то в последней игре против словаков не получилось буквально ничего.

Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что у поляков нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока.

Общий тонус клуба: С американцами будет предельно сложно, поэтому даже за очки в этом поединке зацепиться будет нереально.

США

Турнирное положение: Состояние сборной США к середине группового этапа чемпионата мира можно оценить, как неудовлетворительное.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Даже с учётом того, что американцы одержали убедительную победу над французами, все равно их позиции в группе довольно шаткие.

Травмированные игроки: За свою команду в предстоящем поединке не сможет принять участие Алекс Лайон, который травмировал руку в одном из недавних матчей.

Общий тонус клуба: С поляками один из фаворитов турнира точно порезвится вдоволь и постарается одержать победу с максимально убедительным счетом.

Статистика для ставок

Поляки за два матча против американцев не смогли им забросить не одной шайбы

У европейской сборной уже десять матчей без побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 55.00, на ничью — 36.00, на гостей — 1.01.

Прогноз: Победа американцев не подвергается сомнению

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей всем собравшимся зрителям будет обеспечен

Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 7,5 с коэффициентом 2.38.