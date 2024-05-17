Польша
Турнирное положение: Хотелось бы видеть сборную Польши конкурентоспособной до самого завершения группового этапа, но вряд ли этому желанию суждено сбыться.
Последние матчи: Если в стартовых поединках у поляков было какое-то желание биться и сражаться за победу, то в последней игре против словаков не получилось буквально ничего.
Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что у поляков нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока.
Общий тонус клуба: С американцами будет предельно сложно, поэтому даже за очки в этом поединке зацепиться будет нереально.
США
Турнирное положение: Состояние сборной США к середине группового этапа чемпионата мира можно оценить, как неудовлетворительное.
Последние матчи: Даже с учётом того, что американцы одержали убедительную победу над французами, все равно их позиции в группе довольно шаткие.
Травмированные игроки: За свою команду в предстоящем поединке не сможет принять участие Алекс Лайон, который травмировал руку в одном из недавних матчей.
Общий тонус клуба: С поляками один из фаворитов турнира точно порезвится вдоволь и постарается одержать победу с максимально убедительным счетом.
Статистика для ставок
- Поляки за два матча против американцев не смогли им забросить не одной шайбы
- У европейской сборной уже десять матчей без побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 55.00, на ничью — 36.00, на гостей — 1.01.
Прогноз: Победа американцев не подвергается сомнению
- 1.90Великобритания — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.11Бостон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный хоккей всем собравшимся зрителям будет обеспечен
Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 7,5 с коэффициентом 2.38.