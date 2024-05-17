ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бородюк«Сегодняшнее "Динамо" заслуживает титул». Александр Бородюк — о реванше за 86-й год, отношениях с Бышовцем, и проблемах российских тренеров в Европе «Аризона Койотис»Почему НХЛ стоит задуматься о коренной перестройке дивизионов с учетом новой команды в Юте? Юлен ЛопетегиЛопетеги в «Вест Хэме»: испанец устроит революцию, которая точно понравится болельщикам
  • 19:41
    • Официально: Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона
    Все новости спорта

    Американцы устроят погром полякам?

    Польша — США. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч чемпионата мира, 17 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2024 Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Польша — США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    США
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 17 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Польша — США: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Польша

    Турнирное положение: Хотелось бы видеть сборную Польши конкурентоспособной до самого завершения группового этапа, но вряд ли этому желанию суждено сбыться.

    Последние матчи: Если в стартовых поединках у поляков было какое-то желание биться и сражаться за победу, то в последней игре против словаков не получилось буквально ничего.

    Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что у поляков нет ни одного травмированного и дисквалифицированного игрока.

    Общий тонус клуба: С американцами будет предельно сложно, поэтому даже за очки в этом поединке зацепиться будет нереально.

    США

    Турнирное положение: Состояние сборной США к середине группового этапа чемпионата мира можно оценить, как неудовлетворительное.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Даже с учётом того, что американцы одержали убедительную победу над французами, все равно их позиции в группе довольно шаткие.

    Травмированные игроки: За свою команду в предстоящем поединке не сможет принять участие Алекс Лайон, который травмировал руку в одном из недавних матчей.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: С поляками один из фаворитов турнира точно порезвится вдоволь и постарается одержать победу с максимально убедительным счетом.

    Статистика для ставок

    • Поляки за два матча против американцев не смогли им забросить не одной шайбы

    • У европейской сборной уже десять матчей без побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 55.00, на ничью — 36.00, на гостей — 1.01.

    Прогноз: Победа американцев не подвергается сомнению

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей всем собравшимся зрителям будет обеспечен

    Ставка: Ф2 (-5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 7,5 с коэффициентом 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Серро Портеньо
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Барселона Гауякиль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Миннесота — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Табило — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.11
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:55
    •  3.03
  • Прогноз на матч Карабах — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Антальяспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фамаликан — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Польша — США. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Польша будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 17 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Польша — США с коэффициентом 1.83.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры