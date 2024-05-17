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    Сможет ли Пол остановить Харри?

    Харри — Пол. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Риме 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Пол
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    Николас Харри
    Чилиец Николас Харри сыграет против американца Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:30 мск. Харри — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Харри

    Николас, как и его соотечественник Алехандро Табило, впервые в карьере добрался до полуфинала на «Мастерсе».

    В четвертьфинале чилиец остановил Стефаноса Циципаса — 3:6, 7:5, 6:4.

    В принципе, после первого сета было сложно поверить в подобный сценарий, но Харри в итоге совершил камбэк.

    Во второй партии Харри отыграл пять брейк-пойнтов, а в решающей сделал обратный брейк сразу после того, как отдал гейм на своей подаче.

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    Надо сказать, что это был очень эмоциональный матч, в котором Николас подтвердил, что его февральская победа над Карлосом Алькарасом в Буэнос-Айресе была не такой уж и случайной.

    Пол

    Томми второй раз в сезоне вышел в полуфинал на «тысячнике». Первый был в середине марта в Индиан-Уэллсе.

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    • Американец, не так давно восстановившийся после травмы голеностопа, не перестает удивлять, учитывая тот факт, что грунт все-таки не самое комфортное для него покрытие.

    В четвертом круге Пол дерзко остановил Даниила Медведева — 6:1, 6:4. Пусть россиянин и не показал свой лучший теннис, но дело явно не только в этом.

    В четвертьфинале Томми одержал победу над Хубертом Хуркачем — 7:5, 3:6, 6:3.

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    На этот раз поляку не помогла его коварная подача — американский теннисист взял на приеме семь геймов. Соперник, правда, тоже не сильно отстал в этом плане, но в решающий момент Пол действовал значительно лучше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Харри в этом матче можно поставить за 1.94, победу Пола букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: в прошлом году Николас выиграл у Томми во втором круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 6:4, 7:5.

    На самом деле, здесь сложно что-либо предполагать по поводу исхода. Оба здорово играли в недавних матчах, поэтому шансы действительно 50 на 50.

    Скорее всего, американец и чилиец устроят настоящую битву за место в финале.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    Харри — Пол. Чилиец Николас Харри сыграет против американца Томми Пола в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Харри — Пол с коэффициентом 2.01.
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