Табило
Алехандро проводит пока что лучший турнир в карьере. Это его первый выход в полуфинал на «Мастерсе».
Интересно, что чилиец до сих пор не отдал ни сета на римском «тысячнике».
Табило хватило двух сетов даже в матче против Новака Джоковича — 6:2, 6:3. Серб просто капитулировал — это было его самое быстрое поражение в карьере на грунте.
Ближе всех к тому, чтобы остановить Алехандро, был Карен Хачанов, уступивший на двух тай-брейках.
В четвертьфинале Табило одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 6:4.
После матча с Хачановым 26-летний теннисист признался, что несколько недель назад расстался с тренером и самостоятельно готовится к матчам.
Зверев
Саша тем временем тоже демонстрирует классный теннис на этом турнире.
Как и Табило, он пока не проиграл ни сета. В четвертьфинале немец одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:4, 6:3.
Это был один из лучших его матчей в этом году. Зверев был максимально эффективен не только на подаче, но и на приеме. В отличие от американца, который так и не заработал хотя бы один тай-брейк.
В предыдущих матчах Зверев выиграл у Александра Вукича, Лучано Дардери и Нуну Боржеша.
Зверев четвертый раз в карьере дошел в Риме до полуфинала. В 2017-м он взял здесь титул, а в 2018-м играл в финале.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.70, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: да, когда Зверев стабильно подает мячом, его действительно непросто остановить.
- 1.92Баррер — Маррей: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.92Коллинз — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Но Табило, кажется, способен создать интригу, о чем свидетельствует целая серия классных матчей, в том числе его сенсационная победа над Джоковичем.
Скорее всего, на этот раз Саше может не хватить двух сетов. Да и не факт, что он выиграет.
Рекомендуемая ставка: Табило возьмет хотя бы сет за 1.95.