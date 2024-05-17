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    Зверев обыграет Табило и выйдет в финал?

    Табило — Зверев. Ставка и прогноз на «Мастерс» в Риме 17 мая 2024 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:30 мск. Табило — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Табило

    Алехандро проводит пока что лучший турнир в карьере. Это его первый выход в полуфинал на «Мастерсе».

    Интересно, что чилиец до сих пор не отдал ни сета на римском «тысячнике».

    Табило хватило двух сетов даже в матче против Новака Джоковича — 6:2, 6:3. Серб просто капитулировал — это было его самое быстрое поражение в карьере на грунте.

    Ближе всех к тому, чтобы остановить Алехандро, был Карен Хачанов, уступивший на двух тай-брейках.

    В четвертьфинале Табило одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 6:4.

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    После матча с Хачановым 26-летний теннисист признался, что несколько недель назад расстался с тренером и самостоятельно готовится к матчам.

    Зверев

    Саша тем временем тоже демонстрирует классный теннис на этом турнире.

    Как и Табило, он пока не проиграл ни сета. В четвертьфинале немец одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:4, 6:3.

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    • Это был один из лучших его матчей в этом году. Зверев был максимально эффективен не только на подаче, но и на приеме. В отличие от американца, который так и не заработал хотя бы один тай-брейк.

    В предыдущих матчах Зверев выиграл у Александра Вукича, Лучано Дардери и Нуну Боржеша.

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    Зверев четвертый раз в карьере дошел в Риме до полуфинала. В 2017-м он взял здесь титул, а в 2018-м играл в финале.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.70, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: да, когда Зверев стабильно подает мячом, его действительно непросто остановить.

    Но Табило, кажется, способен создать интригу, о чем свидетельствует целая серия классных матчей, в том числе его сенсационная победа над Джоковичем.

    Скорее всего, на этот раз Саше может не хватить двух сетов. Да и не факт, что он выиграет.

    Рекомендуемая ставка: Табило возьмет хотя бы сет за 1.95.

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    Табило — Зверев. Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Алехандро Табило в полуфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Табило — Зверев с коэффициентом 1.95.
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