17 мая в 40-м туре испанской Сегунды «Мирандес» на своем поле сыграет против «Эльче». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Мирандес» — «Эльче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Мирандес»

Турнирное положение: С 44 набранными баллами коллектив идет на 18 строке в таблице Сегунды и всего на три пункта опережает зону вылета.

«Мирандес» за всю дистанцию отпраздновал 11 викторий, столько же встреч свел вничью и потерпел 17 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 43:52.

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Последние матчи: В двух минувших турах «кабаны» потерпели два минимальных фиаско с одинаковым счетом по 0:1. В этот отрезок времени они проиграли на своем поле лидирующему «Вальядолиду» и в гостях сантандерскому «Расингу».

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Мирандес» проиграл свои две последние встречи, но оба раза по 0:1 и командам из верхней части таблицы. До этого момента «красные» имели 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну результативную мировую и добились двух выигрышей, забивая в каждой игре по два гола.

«Эльче»

Турнирное положение: С 58 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет восьмым, уступая два пункта шестой строке, дающей билет в плей-офф.

Коллектив в этом сезоне выиграл 16 игр из 39, десять встреч свел вничью и 13 раз проиграл, забил и пропустил по 41 мячу.

Последние матчи: «Зелено-белые» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, проиграв их обе и каждый раз пропуская по три гола. Сперва в этот период они в Сантандере усутпили «Расингу» со счетом 1:3, а затем на своем поле были разгромлены «Уэской» 0:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Эльче» к данной игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начал мировым исходом, а продолжил двумя фиаско кряду. А выиграть коллектив смог только раз за минувшие восемь игр чемпионата и пять раз проиграл за этот период.

Статистика для ставок

«Мирандес» на своем поле в семи предыдущих встречах по три раза побеждал и уступал

«Эльче» в гостях проиграл три из четырех минувших игр при одной мировой

«Мирандес» выиграл у «Эльче» в трех из пяти последних очных матчей при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мирандеса» — 3.60, победа «Эльче» — 2.10, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.73 соответственно.

Прогноз: Вряд ли эти команды в очном противостоянии изберут сугубо защитный вариант игры, ведь им еще нужно решить свои турнирные задачи. В общем, ждем здесь ставим на обмен забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «Мирандес» не проиграет, ведь он куда более мотивирован, да и вполне удачно играет против предстоящего противника в последнее время.

Ставка: 1Х за 1.81.