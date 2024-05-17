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    «Мирандес» и «Эльче» огорчат друг друга

    «Мирандес» — «Эльче». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Эльче»
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    «Мирандес»
    17 мая в 40-м туре испанской Сегунды «Мирандес» на своем поле сыграет против «Эльче». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Мирандес» — «Эльче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Мая 2024 года

    Мирандес

  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 21:30 Эльче

    Эльче

  • Испания. Сегунда
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    «Мирандес»

    Турнирное положение: С 44 набранными баллами коллектив идет на 18 строке в таблице Сегунды и всего на три пункта опережает зону вылета.

    «Мирандес» за всю дистанцию отпраздновал 11 викторий, столько же встреч свел вничью и потерпел 17 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 43:52.

    Мирандес — Эльче: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В двух минувших турах «кабаны» потерпели два минимальных фиаско с одинаковым счетом по 0:1. В этот отрезок времени они проиграли на своем поле лидирующему «Вальядолиду» и в гостях сантандерскому «Расингу».

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Мирандес» проиграл свои две последние встречи, но оба раза по 0:1 и командам из верхней части таблицы. До этого момента «красные» имели 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну результативную мировую и добились двух выигрышей, забивая в каждой игре по два гола.

    «Эльче»

    Турнирное положение: С 58 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет восьмым, уступая два пункта шестой строке, дающей билет в плей-офф.

    Коллектив в этом сезоне выиграл 16 игр из 39, десять встреч свел вничью и 13 раз проиграл, забил и пропустил по 41 мячу.

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    • Последние матчи: «Зелено-белые» неудачно провели свои две последние игры чемпионата, проиграв их обе и каждый раз пропуская по три гола. Сперва в этот период они в Сантандере усутпили «Расингу» со счетом 1:3, а затем на своем поле были разгромлены «Уэской» 0:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Эльче» к данной игре подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начал мировым исходом, а продолжил двумя фиаско кряду. А выиграть коллектив смог только раз за минувшие восемь игр чемпионата и пять раз проиграл за этот период.

    Статистика для ставок

    • «Мирандес» на своем поле в семи предыдущих встречах по три раза побеждал и уступал

    • «Эльче» в гостях проиграл три из четырех минувших игр при одной мировой

    • «Мирандес» выиграл у «Эльче» в трех из пяти последних очных матчей при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мирандеса» — 3.60, победа «Эльче» — 2.10, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: Вряд ли эти команды в очном противостоянии изберут сугубо защитный вариант игры, ведь им еще нужно решить свои турнирные задачи. В общем, ждем здесь ставим на обмен забитыми мячами.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что «Мирандес» не проиграет, ведь он куда более мотивирован, да и вполне удачно играет против предстоящего противника в последнее время.

    Ставка: 1Х за 1.81.

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    «Мирандес» — «Эльче». 17 мая в 40-м туре испанской Сегунды «Мирандес» на своем поле сыграет против «Эльче». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Мирандес» — «Эльче» с коэффициентом 1.88.
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