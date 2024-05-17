В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 17 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Германия — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Турнирное положение: На старте этого мирового форума у Германии дела идут ещё хуже, чем год назад, но последний сыгранный матч подарил надежду поклонникам этой европейской сборной.

Последние матчи: Крайний матч игрался против неприятной сборной Латвии, и балтийская команда провалилась полностью, поскольку пропустила от немцев восемь шайбы, а забросила всего лишь одну.

Травмированные игроки: У немцев с травмированными хоккеистами проблем никаких нет, поэтому они смогут рассчитывать на всю обойму игроков в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Против сборной команды Казахстана номинальные хозяева предстоящей встречи будут играть с позиции силы на протяжении всего поединка.

Казахстан

Турнирное положение: Азиатская команда благодаря усилиям Мамбеталиева и его помощников минимальное количество очков на этом турнире уже набрала, но для сборной Казахстана это не очень убедительный улов.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Проблемы наблюдаются во всех линиях, но больше всего проблем в защите. Даже с геройствами Бояркина казахстанские хоккеисты не могут победить уже три матча кряду.

Травмированные игроки: Радует, что хотя бы травмы и дисциплинарные взыскания обходят казахстанцев стороной.

Общий тонус клуба: В поединке против немцев азиатской дружине будет крайне сложно рассчитывать на каике-то очки, поскольку в данный момент времени национальные команды решают разные задачи по сезону.

Статистика для ставок

Казахстанские хоккеисты забросили всего лишь три шайбы за три последних матча

Три из четырех последних очных матчей остались за немцами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.71, на гостей — 9.00.

Прогноз: Немцы легко и не принужденно справятся с казахстанцами

Альтернативный прогноз: Поединок будет спокойным, и много голов мы в нем не увидим

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.22.