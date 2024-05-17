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    Германия учинит ещё один разгром?

    Германия — Казахстан. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч чемпионата мира, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Казахстан
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    Германия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 17 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Германия — Казахстан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Германия

    Турнирное положение: На старте этого мирового форума у Германии дела идут ещё хуже, чем год назад, но последний сыгранный матч подарил надежду поклонникам этой европейской сборной.

    Последние матчи: Крайний матч игрался против неприятной сборной Латвии, и балтийская команда провалилась полностью, поскольку пропустила от немцев восемь шайбы, а забросила всего лишь одну.

    Травмированные игроки: У немцев с травмированными хоккеистами проблем никаких нет, поэтому они смогут рассчитывать на всю обойму игроков в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: Против сборной команды Казахстана номинальные хозяева предстоящей встречи будут играть с позиции силы на протяжении всего поединка.

    Казахстан

    Турнирное положение: Азиатская команда благодаря усилиям Мамбеталиева и его помощников минимальное количество очков на этом турнире уже набрала, но для сборной Казахстана это не очень убедительный улов.

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    Последние матчи: Проблемы наблюдаются во всех линиях, но больше всего проблем в защите. Даже с геройствами Бояркина казахстанские хоккеисты не могут победить уже три матча кряду.

    Травмированные игроки: Радует, что хотя бы травмы и дисциплинарные взыскания обходят казахстанцев стороной.

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    Общий тонус клуба: В поединке против немцев азиатской дружине будет крайне сложно рассчитывать на каике-то очки, поскольку в данный момент времени национальные команды решают разные задачи по сезону.

    Статистика для ставок

    • Казахстанские хоккеисты забросили всего лишь три шайбы за три последних матча

    • Три из четырех последних очных матчей остались за немцами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.71, на гостей — 9.00.

    Прогноз: Немцы легко и не принужденно справятся с казахстанцами

    Альтернативный прогноз: Поединок будет спокойным, и много голов мы в нем не увидим

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.22.

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    Германия — Казахстан. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Германия будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Остравар Арене» 17 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Германия — Казахстан с коэффициентом 1.96.
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