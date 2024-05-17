Германия
Турнирное положение: На старте этого мирового форума у Германии дела идут ещё хуже, чем год назад, но последний сыгранный матч подарил надежду поклонникам этой европейской сборной.
Последние матчи: Крайний матч игрался против неприятной сборной Латвии, и балтийская команда провалилась полностью, поскольку пропустила от немцев восемь шайбы, а забросила всего лишь одну.
Травмированные игроки: У немцев с травмированными хоккеистами проблем никаких нет, поэтому они смогут рассчитывать на всю обойму игроков в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Против сборной команды Казахстана номинальные хозяева предстоящей встречи будут играть с позиции силы на протяжении всего поединка.
Казахстан
Турнирное положение: Азиатская команда благодаря усилиям Мамбеталиева и его помощников минимальное количество очков на этом турнире уже набрала, но для сборной Казахстана это не очень убедительный улов.
Последние матчи: Проблемы наблюдаются во всех линиях, но больше всего проблем в защите. Даже с геройствами Бояркина казахстанские хоккеисты не могут победить уже три матча кряду.
Травмированные игроки: Радует, что хотя бы травмы и дисциплинарные взыскания обходят казахстанцев стороной.
Общий тонус клуба: В поединке против немцев азиатской дружине будет крайне сложно рассчитывать на каике-то очки, поскольку в данный момент времени национальные команды решают разные задачи по сезону.
Статистика для ставок
- Казахстанские хоккеисты забросили всего лишь три шайбы за три последних матча
- Три из четырех последних очных матчей остались за немцами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.71, на гостей — 9.00.
Прогноз: Немцы легко и не принужденно справятся с казахстанцами
- 1.90Великобритания — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.72Колорадо — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.83Польша — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Поединок будет спокойным, и много голов мы в нем не увидим
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.22.