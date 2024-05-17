17 мая в 34-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Фамаликан» и «Каса Пия». Начало игры — в 20:45 мск. «Фамаликан» — «Каса Пия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: Эта команда провела весьма неплохой сезон. На текущий момент команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

При этом «Фамаликан» уже не застолбил за собой эту позицию. Притом, что средняя результативность команды едва превышает гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Фамаликан» сумел переиграть «Шавиш» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фамаликан» добыл лишь 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

А вот в 2 своих последних поединках «Фамаликан» не пропустил ни разу. Причем победа над «Бенфикой» вышла уверенной (2:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Фамаликану» уже ничего не нужно. Разве что только завершить неплохой сезон на мажорной ноте.

Матчи против «Каса Пия» для команды традиционно складываются удачно. Из 3 очных поединков «Фамаликан» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Даже без турнирной мотивации «Фамаликан» выглядит явно сильнее оппонента.

«Каса Пия»

Турнирное положение: «Каса Пия» уже благополучно избежала вылета из элиты. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Каса Пия» вряд ли будет особо напрягаться на финише чемпионата. Да и выиграла команда всего в 9 матчах Примейра-Лиги.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Каса Пия» минимально уступила «Морейренсе».

В пяти последних матчах «Каса Пия» победила всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных.

При этом команда имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 33 матчах она пропустила 49 мячей.

Не сыграют: Рафаэл Бриту — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Каса Пия» выглядит неубедительно. Да и мотивация на остаток чемпионата фактически на нуле.

Последняя победа над «Фамаликаном» случилась еще полтора года назад. Тогда «Каса Пия» выиграла с минимальным счетом.

Плюс «Каса Пия» крайне не преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает чуть более гола за матч.

Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. Да и состав команды явно будет почти экспериментальным.

Статистика для ставок

«Фамаликан» выиграл в 2 своих последних матчах

«Каса Пия» уступила «Фамаликану» в 2 последних очных встречах

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.

Прогноз: Обе команды уже потеряли мотивацию на последний тур, и наверняка сыграют максимально расковано.

«Фамаликан» явно сильнее соперника, и уж точно преуспеет в плане реализации голевых моментов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.13