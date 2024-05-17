Фамаликан
Каза Пия
«Фамаликан»
Турнирное положение: Эта команда провела весьма неплохой сезон. На текущий момент команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
При этом «Фамаликан» уже не застолбил за собой эту позицию. Притом, что средняя результативность команды едва превышает гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Фамаликан» сумел переиграть «Шавиш» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фамаликан» добыл лишь 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
А вот в 2 своих последних поединках «Фамаликан» не пропустил ни разу. Причем победа над «Бенфикой» вышла уверенной (2:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Фамаликану» уже ничего не нужно. Разве что только завершить неплохой сезон на мажорной ноте.
Матчи против «Каса Пия» для команды традиционно складываются удачно. Из 3 очных поединков «Фамаликан» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Даже без турнирной мотивации «Фамаликан» выглядит явно сильнее оппонента.
«Каса Пия»
Турнирное положение: «Каса Пия» уже благополучно избежала вылета из элиты. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Каса Пия» вряд ли будет особо напрягаться на финише чемпионата. Да и выиграла команда всего в 9 матчах Примейра-Лиги.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Каса Пия» минимально уступила «Морейренсе».
В пяти последних матчах «Каса Пия» победила всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных.
При этом команда имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов. В 33 матчах она пропустила 49 мячей.
Не сыграют: Рафаэл Бриту — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Каса Пия» выглядит неубедительно. Да и мотивация на остаток чемпионата фактически на нуле.
Последняя победа над «Фамаликаном» случилась еще полтора года назад. Тогда «Каса Пия» выиграла с минимальным счетом.
Плюс «Каса Пия» крайне не преуспевает в плане реализации. В среднем команда забивает чуть более гола за матч.
Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. Да и состав команды явно будет почти экспериментальным.
Статистика для ставок
- «Фамаликан» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Каса Пия» уступила «Фамаликану» в 2 последних очных встречах
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.78.
- 1.82Альмерия — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.03Реал Сосьедад — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.07Шинник — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: Обе команды уже потеряли мотивацию на последний тур, и наверняка сыграют максимально расковано.
«Фамаликан» явно сильнее соперника, и уж точно преуспеет в плане реализации голевых моментов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.13