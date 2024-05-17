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    Скандинавы вдоволь покуражатся в предстоящей игре?

    Великобритания — Дания. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч чемпионата мира, 17 мая 2024 года

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    Дания
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Великобритания будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 17 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Великобритания — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Великобритания

    Турнирное положение: На нынешнем чемпионате мира сборная Великобритании является одним из слабейших звеньев.

    Последние матчи: Начало турнира и вполне себе неплохая игра против канадцев дали какую-то надежду на светлое будущее, но в двух последующих поединках наблюдалось оно сплошное темное царство.

    Травмированные игроки: Травмированных игроков в составе британской команды не имеется, поэтому в предстоящем поединке смогут сыграть все заявленные на турнир игроки.

    Общий тонус клуба: С датчанами можно побороться за очки, но для этого нужно играть на порядок лучше, чем в двух последних встречах.

    Дания

    Турнирное положение: От сборной Дании на этом турнире ждали большего, нежели то, что мы можем созерцать к данному моменту времени.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Победа в первом матче турнира остаётся единственной, на текущем чемпионате мира для датчан, поэтому они будут настраиваться только на выигрыш в предстоящей встрече с соседом по турнирной таблице.

    Травмированные игроки: Скандинавы будут играть оптимальным составом, поэтому британцам будет крайне сложно в защите.

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    Общий тонус клуба: Вероятность того, что коллектив Гата победит с солидной разницей в счете, крайне велика.

    Статистика для ставок

    • У британцев за два последних матча соотношение заброшенных и пропущенных шайб — 0:11

    • Датчане за всю свою историю не проигрывали британцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 10.30, на ничью — 7.34, на гостей — 1.25.

    Прогноз: Датчане одержат уверенную победу

    Альтернативный прогноз: Игра будет более, чем результативная

    Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.36.

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    Великобритания — Дания. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Великобритания будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 17 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Великобритания — Дания с коэффициентом 1.90.
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