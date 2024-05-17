В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Великобритания будет принимать Данию. Игра пройдет на «О2 Арене» 17 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Великобритания — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Великобритания

Турнирное положение: На нынешнем чемпионате мира сборная Великобритании является одним из слабейших звеньев.

Последние матчи: Начало турнира и вполне себе неплохая игра против канадцев дали какую-то надежду на светлое будущее, но в двух последующих поединках наблюдалось оно сплошное темное царство.

Травмированные игроки: Травмированных игроков в составе британской команды не имеется, поэтому в предстоящем поединке смогут сыграть все заявленные на турнир игроки.

Общий тонус клуба: С датчанами можно побороться за очки, но для этого нужно играть на порядок лучше, чем в двух последних встречах.

Дания

Турнирное положение: От сборной Дании на этом турнире ждали большего, нежели то, что мы можем созерцать к данному моменту времени.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Победа в первом матче турнира остаётся единственной, на текущем чемпионате мира для датчан, поэтому они будут настраиваться только на выигрыш в предстоящей встрече с соседом по турнирной таблице.

Травмированные игроки: Скандинавы будут играть оптимальным составом, поэтому британцам будет крайне сложно в защите.

Общий тонус клуба: Вероятность того, что коллектив Гата победит с солидной разницей в счете, крайне велика.

Статистика для ставок

У британцев за два последних матча соотношение заброшенных и пропущенных шайб — 0:11

Датчане за всю свою историю не проигрывали британцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 10.30, на ничью — 7.34, на гостей — 1.25.

Прогноз: Датчане одержат уверенную победу

Альтернативный прогноз: Игра будет более, чем результативная

Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.36.