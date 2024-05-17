Великобритания
Турнирное положение: На нынешнем чемпионате мира сборная Великобритании является одним из слабейших звеньев.
Последние матчи: Начало турнира и вполне себе неплохая игра против канадцев дали какую-то надежду на светлое будущее, но в двух последующих поединках наблюдалось оно сплошное темное царство.
Травмированные игроки: Травмированных игроков в составе британской команды не имеется, поэтому в предстоящем поединке смогут сыграть все заявленные на турнир игроки.
Общий тонус клуба: С датчанами можно побороться за очки, но для этого нужно играть на порядок лучше, чем в двух последних встречах.
Дания
Турнирное положение: От сборной Дании на этом турнире ждали большего, нежели то, что мы можем созерцать к данному моменту времени.
Последние матчи: Победа в первом матче турнира остаётся единственной, на текущем чемпионате мира для датчан, поэтому они будут настраиваться только на выигрыш в предстоящей встрече с соседом по турнирной таблице.
Травмированные игроки: Скандинавы будут играть оптимальным составом, поэтому британцам будет крайне сложно в защите.
Общий тонус клуба: Вероятность того, что коллектив Гата победит с солидной разницей в счете, крайне велика.
Статистика для ставок
- У британцев за два последних матча соотношение заброшенных и пропущенных шайб — 0:11
- Датчане за всю свою историю не проигрывали британцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 10.30, на ничью — 7.34, на гостей — 1.25.
Прогноз: Датчане одержат уверенную победу
- 1.83Польша — США: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.11Бостон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.83Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра будет более, чем результативная
Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.36.