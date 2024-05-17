В рамках матча квалификации плей-офф итальянской Серии В 17 мая пройдет матч «Палермо» — «Сампдория». Начало — 21:30 (мск). «Палермо» — «Сампдория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Палермо»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Палермо» занял шестое место с 56 очками и разницей мячей 62-53.

Команда тем самым вышла в плей-офф за выход в Серию А, для попадания в полуфинал которого ей нужно обыгрывать нынешнего соперника.

Последние матчи: в заключительном туре итальянского первенства хозяева выиграли. На чужом поле они обыграли «Зюйдтироль» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Палермо» выиграл лишь раз при трех поражениях и при четырех ничьих.

Такие результаты заставляют болельщиков всерьез тревожиться по поводу исхода данного матча, не говоря уже о шансах подняться в элитный дивизион.

Маттео Брунори — лучший бомбардир команды и второй в Серии B с 17 голами.

«Сампдория»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Сампдория» заняла седьмое место с 56 очками и разницей мячей 62-53.

Команда таким образом пробилась в плей-офф за выход в Серию А, для выхода в полуфинал которого ей нужно обыгрывать нынешнего соперника.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. На выезде он крупно переиграл «Катандзаро» (3:1).

Этот успех продлил победную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию B.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии B) «Сампдория» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Словом, команда демонстрирует хорошую форму, где она не просто не уступает своим соперникам вот уже пять поединков кряду, а находится на победной серии в три игры.

Мануэль Де Лука — лучший бомбардир команды и второй в Серии B с 10 голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Палермо» было забито меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Палермо» не выиграл

в трех последних матчей «Сампдория» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Сампдории» — в 3.15.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован в четырех из шести последних матчей хозяев.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Сампдория» выиграет за 3.15