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    Кто выйдет в полуфинал плей-офф Серии B?

    «Палермо» — «Сампдория». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 17 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Сампдория»
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    Фабио Борини («Сампдория»)
    В рамках матча квалификации плей-офф итальянской Серии В 17 мая пройдет матч «Палермо» — «Сампдория». Начало — 21:30 (мск). «Палермо» — «Сампдория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Палермо»

    Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Палермо» занял шестое место с 56 очками и разницей мячей 62-53.

    Команда тем самым вышла в плей-офф за выход в Серию А, для попадания в полуфинал которого ей нужно обыгрывать нынешнего соперника.

    Последние матчи: в заключительном туре итальянского первенства хозяева выиграли. На чужом поле они обыграли «Зюйдтироль» (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые пришлись на итальянское первенство.

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Палермо» выиграл лишь раз при трех поражениях и при четырех ничьих.

    Такие результаты заставляют болельщиков всерьез тревожиться по поводу исхода данного матча, не говоря уже о шансах подняться в элитный дивизион.

    Маттео Брунори — лучший бомбардир команды и второй в Серии B с 17 голами.

    «Сампдория»

    Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Сампдория» заняла седьмое место с 56 очками и разницей мячей 62-53.

    Команда таким образом пробилась в плей-офф за выход в Серию А, для выхода в полуфинал которого ей нужно обыгрывать нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. На выезде он крупно переиграл «Катандзаро» (3:1).

    Этот успех продлил победную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию B.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии B) «Сампдория» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

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    Словом, команда демонстрирует хорошую форму, где она не просто не уступает своим соперникам вот уже пять поединков кряду, а находится на победной серии в три игры.

    Мануэль Де Лука — лучший бомбардир команды и второй в Серии B с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Палермо» было забито меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Палермо» не выиграл

    • в трех последних матчей «Сампдория» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Сампдории» — в 3.15.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

    Такой же сценарий был реализован в четырех из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Сампдория» выиграет за 3.15

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    «Палермо» — «Сампдория». В рамках матча квалификации плей-офф итальянской Серии В 17 мая пройдет матч «Палермо» — «Сампдория». Начало — 21:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Палермо» — «Сампдория» с коэффициентом 1.83.
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