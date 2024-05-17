«Палермо»
Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Палермо» занял шестое место с 56 очками и разницей мячей 62-53.
Команда тем самым вышла в плей-офф за выход в Серию А, для попадания в полуфинал которого ей нужно обыгрывать нынешнего соперника.
Последние матчи: в заключительном туре итальянского первенства хозяева выиграли. На чужом поле они обыграли «Зюйдтироль» (1:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в восьми последних поединках во всех турнирах «Палермо» выиграл лишь раз при трех поражениях и при четырех ничьих.
Такие результаты заставляют болельщиков всерьез тревожиться по поводу исхода данного матча, не говоря уже о шансах подняться в элитный дивизион.
Маттео Брунори — лучший бомбардир команды и второй в Серии B с 17 голами.
«Сампдория»
Турнирное положение: По итогам 38 матчей Серии B «Сампдория» заняла седьмое место с 56 очками и разницей мячей 62-53.
Команда таким образом пробилась в плей-офф за выход в Серию А, для выхода в полуфинал которого ей нужно обыгрывать нынешнего соперника.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. На выезде он крупно переиграл «Катандзаро» (3:1).
Этот успех продлил победную серию клуба в три поединка, которые пришлись на Серию B.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Серии B) «Сампдория» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.
Словом, команда демонстрирует хорошую форму, где она не просто не уступает своим соперникам вот уже пять поединков кряду, а находится на победной серии в три игры.
Мануэль Де Лука — лучший бомбардир команды и второй в Серии B с 10 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Палермо» было забито меньше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей «Палермо» не выиграл
- в трех последних матчей «Сампдория» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа «Сампдории» — в 3.15.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.83 и 1.97.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован в четырех из шести последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Сампдория» выиграет за 3.15