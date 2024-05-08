ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 00:02
    • «Кристал Пэлас» всухую разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 22:31
    • ЦСКА и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:27
    • Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Родина» одолеть «Аланию»?

    «Алания» — «Родина». Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Алания Прогнозы на Родина Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Алания» — «Родина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алания»
    8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. «Алания» — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Мая 2024 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Родина Родина
  • Москва
    •

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» все еще имеют шансы на попадание в стыки. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом команда Евгения Калешина крайне нестабильна. В 30 матчах первой лиги «Алания» пропустила 40 мячей.

    Алания — Родина: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.252.90Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один зачетный пункт. «Алания» расписала мировую с «Шинником» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив 10.

    А вот не проигрывают «барсы» уже в 3 матчах кряду. Причем в двух последних поединках команда добыла ничейные результаты.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Владикавказцы слишком много очков потеряли на ровном месте. Да и весенний цикл команде не удается.

    Матчи с «Родиной» для команды складываются довольно успешно. Из трех очных встреч «Алания» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «Алания» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге осетины переиграли «Родину» (2:1).

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи не скрывают своих честолюбивых планов. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Родина» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает менее гола за матч: 27 мячей в 30 поединках.

  • Худшая игра «Спартака» под руководством Слишковича. Автобус Илича сработал на ура
  • Реакция спортивных СМИ на нулевую ничью в матче «Пари НН» — «Спартак»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась лишь одним баллом. «Родина» расписала мировую с «канонирами» (1:1).

    Причем до того команда не смогла одолеть «Тюмень» (1:1). А вот выезд в Хабаровск был вовсе неудачным (1:2).

    Четырехматчевая безвыигрышная серия не может не угнетать. Правда, отставание от зоны стыковых матчей составляет всего лишь 2 очка.

    Не сыграют: Иван Тимошенко — травмирован.

    Состояние команды: Главной проблемой москвичей является нестабильность результатов. Да и не выигрывала «Родина» давненько.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Без лидера атак Ивана Тимошенко дела идут не ахти. Форвард настрелял уже 13 мячей в первенстве, но не вовремя получил травму.

    В кадровом аспекте состав команды выглядит достаточно качественно. Да и шансы на выход в стыки еще вполне себе рабочие!

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Родина» явно будет рисковать, ведь и конкуренты за повышение в классе не дремлют.

    Статистика для ставок

    • Владикавказцы не проигрывали в 3 последних поединках

    • «Родина» не побеждала в 4 своих последних матчах

    • Москвичи на 2 очка отстают от зоны стыков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

    Прогноз: Москвичи всеми силами цепляются за зону стыков, и явно будут активно атаковать.

    «Родина» имеет более слаженный состав, к тому же «барсы» нынче недостаточно стабильны.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннен — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тревизан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дэвис — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч АГМК — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Родина» с коэффициентом 2.98. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Родина» одолеть «Аланию»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры