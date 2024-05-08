8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. «Алания» — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» все еще имеют шансы на попадание в стыки. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом команда Евгения Калешина крайне нестабильна. В 30 матчах первой лиги «Алания» пропустила 40 мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один зачетный пункт. «Алания» расписала мировую с «Шинником» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив 10.

А вот не проигрывают «барсы» уже в 3 матчах кряду. Причем в двух последних поединках команда добыла ничейные результаты.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Владикавказцы слишком много очков потеряли на ровном месте. Да и весенний цикл команде не удается.

Матчи с «Родиной» для команды складываются довольно успешно. Из трех очных встреч «Алания» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что «Алания» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге осетины переиграли «Родину» (2:1).

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи не скрывают своих честолюбивых планов. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Родина» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает менее гола за матч: 27 мячей в 30 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась лишь одним баллом. «Родина» расписала мировую с «канонирами» (1:1).

Причем до того команда не смогла одолеть «Тюмень» (1:1). А вот выезд в Хабаровск был вовсе неудачным (1:2).

Четырехматчевая безвыигрышная серия не может не угнетать. Правда, отставание от зоны стыковых матчей составляет всего лишь 2 очка.

Не сыграют: Иван Тимошенко — травмирован.

Состояние команды: Главной проблемой москвичей является нестабильность результатов. Да и не выигрывала «Родина» давненько.

Без лидера атак Ивана Тимошенко дела идут не ахти. Форвард настрелял уже 13 мячей в первенстве, но не вовремя получил травму.

В кадровом аспекте состав команды выглядит достаточно качественно. Да и шансы на выход в стыки еще вполне себе рабочие!

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Родина» явно будет рисковать, ведь и конкуренты за повышение в классе не дремлют.

Статистика для ставок

Владикавказцы не проигрывали в 3 последних поединках

«Родина» не побеждала в 4 своих последних матчах

Москвичи на 2 очка отстают от зоны стыков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: Москвичи всеми силами цепляются за зону стыков, и явно будут активно атаковать.

«Родина» имеет более слаженный состав, к тому же «барсы» нынче недостаточно стабильны.

Ставка: Победа «Родины» за 2.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12