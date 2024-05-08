«Алания»
Турнирное положение: «Барсы» все еще имеют шансы на попадание в стыки. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом команда Евгения Калешина крайне нестабильна. В 30 матчах первой лиги «Алания» пропустила 40 мячей.
Алания — Родина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один зачетный пункт. «Алания» расписала мировую с «Шинником» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив 10.
А вот не проигрывают «барсы» уже в 3 матчах кряду. Причем в двух последних поединках команда добыла ничейные результаты.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Владикавказцы слишком много очков потеряли на ровном месте. Да и весенний цикл команде не удается.
Матчи с «Родиной» для команды складываются довольно успешно. Из трех очных встреч «Алания» выиграла 2 раза при одной коллизии.
Очевидно, что «Алания» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге осетины переиграли «Родину» (2:1).
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи не скрывают своих честолюбивых планов. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Родина» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает менее гола за матч: 27 мячей в 30 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась лишь одним баллом. «Родина» расписала мировую с «канонирами» (1:1).
Причем до того команда не смогла одолеть «Тюмень» (1:1). А вот выезд в Хабаровск был вовсе неудачным (1:2).
Четырехматчевая безвыигрышная серия не может не угнетать. Правда, отставание от зоны стыковых матчей составляет всего лишь 2 очка.
Не сыграют: Иван Тимошенко — травмирован.
Состояние команды: Главной проблемой москвичей является нестабильность результатов. Да и не выигрывала «Родина» давненько.
Без лидера атак Ивана Тимошенко дела идут не ахти. Форвард настрелял уже 13 мячей в первенстве, но не вовремя получил травму.
В кадровом аспекте состав команды выглядит достаточно качественно. Да и шансы на выход в стыки еще вполне себе рабочие!
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Родина» явно будет рисковать, ведь и конкуренты за повышение в классе не дремлют.
Статистика для ставок
- Владикавказцы не проигрывали в 3 последних поединках
- «Родина» не побеждала в 4 своих последних матчах
- Москвичи на 2 очка отстают от зоны стыков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.
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Прогноз: Москвичи всеми силами цепляются за зону стыков, и явно будут активно атаковать.
«Родина» имеет более слаженный состав, к тому же «барсы» нынче недостаточно стабильны.
Ставка: Победа «Родины» за 2.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12