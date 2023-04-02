«Енисей» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» борется за повышение в классе. На текущий момент команда находится на 3 месте, отставая от 2 позиции на 3 очка.

Главным бичом команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах красноярцы забили всего 33 мяча.

Коэффициенты матча Енисей — Краснодар-2 1X2Новым игрокам 1.384.509.50Фрибет$40

В своем последнем поединке «Енисей» добыл 1 балл. На выезде команда расписала сухую со «СКА-Хабаровск» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «бычками» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 поражениях.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Команда Вадима Гаранина не намерена терять очки на ровном месте.

«Краснодар-2»

Краснодарцы плотно осели в опасной зоне. Команда сейчас замыкает турнирную таблицу первой лиги.

Вот только с результативностью у «бычков» имеются сложности. В 24 матчах «Краснодар-2» забил лишь 16 мячей.

В предыдущем туре «Краснодар-2» смог разжиться 3 очками. Команда минимально одолела «Родину».

Правда, пока «бычки» не оторвались от дна. Отставание от спасительной 14 позиции составляет 7 очков.

«Краснодар-2» наверняка сыграет вторым номером. «Бычки» рады будут и ничьей, но добиться ее будет крайне непросто.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.64.

На викторию «Краснодара-2» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.64.

Хозяева крайне слабо атакуют, и явно намерены поправить столь неприятную статистику .

Наш прогноз — Победа «Енисея» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.