«Енисей»
«Енисей» борется за повышение в классе. На текущий момент команда находится на 3 месте, отставая от 2 позиции на 3 очка.
Главным бичом команды является слабая атака. В 24 сыгранных матчах красноярцы забили всего 33 мяча.
Коэффициенты матча Енисей — Краснодар-2
В своем последнем поединке «Енисей» добыл 1 балл. На выезде команда расписала сухую со «СКА-Хабаровск» (0:0).
Матчи с «бычками» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков выиграно 3 при 2 поражениях.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Команда Вадима Гаранина не намерена терять очки на ровном месте.
«Краснодар-2»
Краснодарцы плотно осели в опасной зоне. Команда сейчас замыкает турнирную таблицу первой лиги.
Вот только с результативностью у «бычков» имеются сложности. В 24 матчах «Краснодар-2» забил лишь 16 мячей.
В предыдущем туре «Краснодар-2» смог разжиться 3 очками. Команда минимально одолела «Родину».
Правда, пока «бычки» не оторвались от дна. Отставание от спасительной 14 позиции составляет 7 очков.
«Краснодар-2» наверняка сыграет вторым номером. «Бычки» рады будут и ничьей, но добиться ее будет крайне непросто.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.64.
На викторию «Краснодара-2» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.64.
Хозяева крайне слабо атакуют, и
Наш прогноз — Победа «Енисея» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.14.