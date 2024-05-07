7 мая в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 16:00 мск. «Пахтакор» — «Металлург» Бекабад: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Команда Максима Шацких стартовала не лучшим образом. На данный момент она находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» в 4 матчах выиграл всего лишь однажды. Более того, команда в среднем забивает лишь в районе гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова уступила. «Пахтакор» дома уступил «Согдиане» (2:3).

Причем до того команда в дерби уступила ташкентскому «Локомотиву» (0:3). Да и в матче с «Насафом» «Пахтакор» довольствовался лишь сухой ничьей.

Ташкентцы не побеждают в 3 матчах кряду. Да и лидер атак команды Драган Черан пока что отличился всего дважды в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: последние неудачи больно ударили по самолюбию чемпиона. Причем в двух последних поединках ташкентцы пропускали по 3 мяча.

Матчи против «металлургов» для команды исторически складываются отлично. В 16 (!) последних очных поединках «Пахтакор» неизменно оказывался сильнее.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Пахтакор» постарается поправить свое незавидное турнирное положение.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела скромно. Ныне «Металлург» Бекабад располагается на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Металлург» Бекабад имеет сложности в плане реализации. В 4 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 3 результативными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Металлург» Бекабад проиграл самаркандскому «Динамо» (1:2).

А вот до того команда уступила еще и ферганскому «Нефтчи» (0:1). Да и вообще, «Металлург» Бекабад еще не познал радости побед.

Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Металлург» Бекабад выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.

Состав команды по местным меркам выглядит скромно. Зато отрадно, что клубный лазарет нынче пустеет.

Две последних коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что в двух стартовых турах «Металлург» Бекабад сыграл вничью.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Металлурги» уж точно будут рады и ничейному исходу в матче с действующим чемпионом.

Статистика для ставок

«Пахтакор» не побеждает 3 матча кряду

«Металлург» Бекабад еще ни разу не выиграл в новом чемпионате

В 16 последних очных поединках победил «Пахтакор»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.02, а победа оппонента — в скромные 11.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Номинальные хозяева на две головы сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Пахтакор» традиционно не имеет проблем с «металлургами», и уж точно постарается прервать свою серию неудач.

Ставка: Фора «Пахтакора» -2.5 за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.39