«Пахтакор»
Турнирное положение: Команда Максима Шацких стартовала не лучшим образом. На данный момент она находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Пахтакор» в 4 матчах выиграл всего лишь однажды. Более того, команда в среднем забивает лишь в районе гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова уступила. «Пахтакор» дома уступил «Согдиане» (2:3).
Причем до того команда в дерби уступила ташкентскому «Локомотиву» (0:3). Да и в матче с «Насафом» «Пахтакор» довольствовался лишь сухой ничьей.
Ташкентцы не побеждают в 3 матчах кряду. Да и лидер атак команды Драган Черан пока что отличился всего дважды в чемпионате.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: последние неудачи больно ударили по самолюбию чемпиона. Причем в двух последних поединках ташкентцы пропускали по 3 мяча.
Матчи против «металлургов» для команды исторически складываются отлично. В 16 (!) последних очных поединках «Пахтакор» неизменно оказывался сильнее.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Пахтакор» постарается поправить свое незавидное турнирное положение.
«Металлург» Бекабад
Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела скромно. Ныне «Металлург» Бекабад располагается на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Металлург» Бекабад имеет сложности в плане реализации. В 4 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 3 результативными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Металлург» Бекабад проиграл самаркандскому «Динамо» (1:2).
А вот до того команда уступила еще и ферганскому «Нефтчи» (0:1). Да и вообще, «Металлург» Бекабад еще не познал радости побед.
Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Металлург» Бекабад выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются заметные сложности.
Состав команды по местным меркам выглядит скромно. Зато отрадно, что клубный лазарет нынче пустеет.
Две последних коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что в двух стартовых турах «Металлург» Бекабад сыграл вничью.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Металлурги» уж точно будут рады и ничейному исходу в матче с действующим чемпионом.
Статистика для ставок
- «Пахтакор» не побеждает 3 матча кряду
- «Металлург» Бекабад еще ни разу не выиграл в новом чемпионате
- В 16 последних очных поединках победил «Пахтакор»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.02, а победа оппонента — в скромные 11.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.
- 2.20Факел — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.21Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.78ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева на две головы сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Пахтакор» традиционно не имеет проблем с «металлургами», и уж точно постарается прервать свою серию неудач.
Ставка: Фора «Пахтакора» -2.5 за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.39