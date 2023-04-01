Защитник «Зенита» Ренан вызван в «молодежку» сборной Бразилии

Центральный защитник «Зенита»вызван в сборную сообщает пресс-служба питерского клуба.

«Молодежка» сборной Бразилии в период с 15 по 27 апреля проведет три товарищеских играх — с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

Ренан ранее провел 11 матчей в составе сборной Бразилии U-20, вместе с которой в минувшем феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.

Напомним, Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года из «Коринтианса». 19-летний бразилец сыграл три матча в текущем чемпионате России.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.