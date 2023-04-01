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    Защитник «Зенита» Ренан вызван в «молодежку» сборной Бразилии

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    Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии U-20, сообщает пресс-служба питерского клуба.

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    «Молодежка» сборной Бразилии в период с 15 по 27 апреля проведет три товарищеских играх — с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

    Ренан ранее провел 11 матчей в составе сборной Бразилии U-20, вместе с которой в минувшем феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.

    Напомним, Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года из «Коринтианса». 19-летний бразилец сыграл три матча в текущем чемпионате России.

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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