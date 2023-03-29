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    Клотет: Я много общался с руководством «Торпедо», мне понравились их идеи

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    Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал об ожиданиях от работы в московском клубе.

    Жозеп Клотет
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    Жозеп Клотет

    «Не пугало ли меня, что команда нестабильна в этом сезоне? Никогда не боялся новых проектов в футболе. Простите, если я не знаю полностью историю клуба.

    Я много общался с руководством: мне понравились идеи, которые планируются реализовать. Я не пугаюсь новых вызовов. Наоборот — меня всё это подстёгивает работать усерднее.

    Прошлое важно для лучшего понимания настоящего. Мы ориентированы на то, что будет в будущем. Я не придаю большое значение тому, что было ранее. Я уверен, что "Торпедо" ждёт светлое будущее», — передает слова Клотета Чемпионат.

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