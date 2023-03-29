Клотет: Я много общался с руководством «Торпедо», мне понравились их идеи

Главный тренеррассказал об ожиданиях от работы в московском клубе.

«Не пугало ли меня, что команда нестабильна в этом сезоне? Никогда не боялся новых проектов в футболе. Простите, если я не знаю полностью историю клуба.

Я много общался с руководством: мне понравились идеи, которые планируются реализовать. Я не пугаюсь новых вызовов. Наоборот — меня всё это подстёгивает работать усерднее.

Прошлое важно для лучшего понимания настоящего. Мы ориентированы на то, что будет в будущем. Я не придаю большое значение тому, что было ранее. Я уверен, что "Торпедо" ждёт светлое будущее», — передает слова Клотета Чемпионат.

«Торпедо» располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. От зоны стыковых матчей команду отделяет 7 баллов.