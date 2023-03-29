Итальянский журналист: Клотет вывел «Брешию» в плей-офф Серии Б, а потом запомнился плохими результатами

Итальянский журналист Corriere dello Sportподелился мнением о новом главном тренере «Торпедо»

Ранее Клотет возглавлял итальянские клубы «Брешиа» и СПАЛ.

«Карьера Пепа Клотета в Италии была хороша только в самом начале, когда он прибыл на Апеннины. Он добился с "Брешией" результата и вывел их в плей-офф Серии Б, на этом все и закончилось.

Затем он запомнился лишь своими неудовлетворительными играми и последующим увольнением.

Этот тренер способен работать с командами, которые претендуют на выход в высший дивизион. Думаю, руководители "Торпедо" выбрали кандидатуру испанца с целью подготовки команды к выступлениям во втором дивизионе и возможным выходом в РПЛ», — приводит слова Мартини Sport24.

Клотет будет уже четвертым тренером «Торпедо» в этом сезоне. Ранее команду возглавляли Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.