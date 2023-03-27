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    В Кремле высказались по поводу ситуации с Fan ID

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по поводу ситуации с картой болельщика (Fan ID) в российском футболе.

    Болельщики могут посетить любой матч РПЛ только после оформления Fan ID
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    Болельщики могут посетить любой матч РПЛ только после оформления Fan ID

    «Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения.

    Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше — их прерогатива», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

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  • 06/03/2023

    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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