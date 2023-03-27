В Кремле высказались по поводу ситуации с Fan ID

Пресс-секретарь президента Россииответил на вопрос по поводу ситуации с картой болельщика () в российском футболе.

«Здесь мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения.

Есть определенная аргументация в пользу того, чтобы карта болельщика существовала, в остальном дальше — их прерогатива», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что на данный момент нет оснований для отмены системы Fan ID.

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.