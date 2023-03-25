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    Дмитрий Медведев: Fan ID — это абсурд и издевательство

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    Зампредседателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев поделился мнением о системе Fan ID.

    Дмитрий Медведев
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    Дмитрий Медведев

    «Насчет Fan ID — не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает.

    Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.

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