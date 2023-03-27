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    Президент РФС высказался о возможном упрощении системы Fan ID

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    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на данный момент нет оснований для отмены системы Fan ID.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что всё это будет.

    Есть закон, который вступил в силу — его надо выполнять.

    Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

    Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения — ввели Fan ID из-за соображений безопасности.

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    • Система идентификации болельщиков — это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто — для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

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  • 06/03/2023

    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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