Президент РФС высказался о возможном упрощении системы Fan ID

Президент Российского футбольного союза (РФС)заявил, что на данный момент нет оснований для отмены системы

«Технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что всё это будет.

Есть закон, который вступил в силу — его надо выполнять.

Как вернуть болельщиков на трибуны? Получение персональной карточки зрителя заставляет болельщиков поменять привычное поведение и алгоритм действий, который был нужен для посещения футбольного матча. Нужно время, чтобы адаптироваться и принять любые нововведения. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся.

Правительство объяснило, чем руководствовалось при принятии решения — ввели Fan ID из-за соображений безопасности.

Система идентификации болельщиков — это их ответственность и решение. Можно продолжать рефлексировать, но получить Fan ID достаточно просто — для этого даже не нужно посещать МФЦ. Призываю всех получить Fan ID», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.