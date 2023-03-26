Зиньковский: Главное, что хорошо все закончилось

Футболист сборной Россииподвел итог матча против Ирака (2:0).

«Много факторов повлияло в начале. Что‑то не получилось, что‑то получилось. Главное, что хорошо все закончилось.

Не знаю, что Карпин сказал в перерыве, меня не было, не могу сказать.

Не увидел момента с удаление Кузяева, вроде бы толкнул или ударил, что‑то такое.

Хорошая атмосфера, много болельщиков. Хотелось бы, чтобы было больше, но за 20 тысяч сейчас — это тоже очень круто», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).