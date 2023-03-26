Карпин: Вторым таймом доволен

Главный тренер сборной Россиидал свой комментарий относительно поединка против Ирака (2:0).

«Пиняев побил рекорд, провёл всю игру энергично. Был одним из лучших на поле, если не лучшим.

Вторым таймом сегодня доволен. В первом тайме старались играть правильно, выход из обороны, у нас есть вратари, которых можно использовать как опцию. Но вообще-то задача голы забивать, а не держать мяч у наших ворот. Это то, что сказали в перерыве, что надо играть, а не при первом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим. Можем ли сыграть в Кубке Азии? Это не ко мне вопрос.

К Песьякову претензий нет. Он просто допустил технический брак: один раз хотел развернуть атаку, во втором случае просто выбить мяч. От технического брака никто не застрахован.

Никто не должен застолбить за собой место основного вратаря, как Акинфеев. Но Сафонов, наверное, может это сделать. Он — кандидат номер один на это, но всё зависит от его состояния. Он может быть в форме, а может быть, нет. Нельзя сказать, что Матвей кандидат номер один в любой форме

Слова Матыцина? Я вчера на пресс-конференции всё разжевал и по полочкам разложил. Нужны правильные слова и лозунги — мы с вами, мы вместе, наверное, да. По поводу безразличия — об этом говорить даже не приходится. Мы вместе», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).