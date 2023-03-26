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    Миранчук — об игре с Ираком: Очень живой, интенсивный матч

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирака
    Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался относительно поединка против Ирака.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Очень живой, интенсивный матч. Была пара ошибок у своих ворот, но мы готовились, это нормально. Самое главное — исправить их.

    Сборная Ирака — отличная сборная. Габаритные ребята, интенсивная игра. Видно, что хороший уровень.

    Всегда приятно забивать, конечно. Тем более, дома давно не играли. Очень приятно. И рады, что победили. Атмосфера отличная, болельщики гнали. Чувствовалось, что дома играем», — заявил Миранчук пресс‑службе сборной России.

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    Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).

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