Миранчук — об игре с Ираком: Очень живой, интенсивный матч

Полузащитник сборной Россиивысказался относительно поединка против Ирака.

«Очень живой, интенсивный матч. Была пара ошибок у своих ворот, но мы готовились, это нормально. Самое главное — исправить их.

Сборная Ирака — отличная сборная. Габаритные ребята, интенсивная игра. Видно, что хороший уровень.

Всегда приятно забивать, конечно. Тем более, дома давно не играли. Очень приятно. И рады, что победили. Атмосфера отличная, болельщики гнали. Чувствовалось, что дома играем», — заявил Миранчук пресс‑службе сборной России.

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).