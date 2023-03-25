Шилгавы: Наша тактика сработала очень хорошо во всех аспектах

Главный тренер сборнойвысказался относительно поединка отборочного турнира Евро-2024 против(3:1).

«Наша тактика сработала очень хорошо во всех аспектах, мы хорошо справились и довольны. Мы не рассчитывали забить два гола за первые три минуты, но все получилось. Все для нас прошло хорошо. Мы хотели так играть, быстро контратаковать, прессинговать соперника. Мы забили два первых гола, и болельщики поддержали нас. Я считаю, что это может сработать и против других противников.

Мы рискнули с нашим стартовым составом, и это сработало хорошо. Это хорошая новость для уверенности в себе молодых игроков. Они просили больше шансов для себя. Я надеюсь, что мы будем ставить подобные постановки в будущем», — приводит слова Шиглавы официальный сайт УЕФА.

Следующий матч Чехия сыграет 27 марта с Молдовой, а Польша встретится в тот же день с Албанией.