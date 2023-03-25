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    Сантуш: Ничего хорошего у сборной Польши не получалось

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Польши Сборная Чехии
    Наставник сборной Польши Фернанду Сантуш прокомментировал поединок первого тура группового этапа отбора на Евро-2024 против Чехии (1:3).

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Ничего хорошего у нас не получалось, и я говорю не только о плохом старте. Мы знали, что чехи хорошо начинают встречи, но нам все равно не удавалось с этим справиться. Когда у нас не было мяча, чехи давили на нас своим типичным стилем, очень агрессивными контратаками, быстро переключаясь с обороны на атаку. Нам нужно быстро проанализировать нашу игру, потому что впереди у нас очень важная игра против Албании.

    Я чувствую разочарование и грусть, и это не только мои чувства, но и чувства игроков. Должен быть баланс между защитой и атакой. Мы также должны работать над своим менталитетом, как реагировать на ситуации, подобные той, что произошла сегодня вечером», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

    Следующий матч Чехия сыграет 27 марта с Молдовой, а Польша встретится в тот же день с Албанией.

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