Капелло заявил, что «Наполи» способна выйти в финал Лиги чемпионов

Бывший главный тренероценил игрув нынешнем сезоне.

«Неаполитанцы могут выйти в финал, у них есть опытный тренер, у них есть качественные игроки, они нашли тех, кого им не хватало. Осимхен и Кварацхелия — два игрока, которые делают разницу. У одного много качеств, другой отлично борется и впечатляет своей игрой головой.

"Наполи" нашёл себя в чемпионате Италии, пока другие команды — "Милан", "Ювентус", "Рома", "Интер" — переживают кризис. Они легко побеждают не только в Италии, но и в Лиге чемпионов.

Они заняли первое место в группе с "Ливерпулем", обыграв его. "Наполи" — это реальность. Это очень, очень хорошая команда», — приводит слова Капелло Marca.

«Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 71-м баллом в активе. Неаполитанцы встретятся с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.