Армения — Турция: счет матча 1:2, обзор голов

Сборная Турции Фото: globallookpress.com
Победа турков получилась волевой. Открыли счет хозяева поля благодаря автоголу
Озана Кабака.
После этого точные удары Оркуна Кекчу и Керема Актюркоглу помогли Турции перевернуть игру и вырвать победу.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D
Армения — Турция 1:2
Голы: 1:0 Озан Кабак (автогол) (10'), 1:1 Оркун Кёкчю (34'), 1:2 Kerem Akturkoglu (63') Армения: Арсен Абрамович Бегларян, Камо Оганесян, Тарон Восканян (Sergey Mkrtchyan, 29'), Вараздат Ароян, Georgii Arutiunian, Наяир Тикнизян, Ugochukwu Iwu, Эдуард Сперцян, Lucas Zelarrayan (Саркис Адамян, 75'), Норберто Бриаско (Ваган Бичахчян, 75'), Тигран Барсегян Турция: Дженк Тосун (Kerem Akturkoglu, 46'), Энес Унал (Мехмет Умут Найир, 84'), Дженгиз Ундер, Оркун Кёкчю (Исмаиль Юксек, 74'), Хакан Чалханоглу, Ферди Кадыоглу (Эрен Эврен Эльмалы, 74'), Мерих Демирал (Салих Озкан, 46'), Чаглар Сёюнджю, Онур Булут, Озан Кабак, Мерт Гюнок Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (38'), Онур Булут (42'), Мерих Демирал (42'), Sergey Mkrtchyan (45'), Эдуард Сперцян (49'), Хорен Байрамян (66'), Вараздат Ароян (71'), Тигран Барсегян (81'), Исмаиль Юксек (90 + 1')
Таким образом, сборная Турции набрала первые три очка в группе, в которой также находятся Хорватия, Латвия и Уэльс.