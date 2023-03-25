ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельИдеальная замена. «Бавария» не ошиблась, сменив Нагельсмана на Тухеля
  • 22:01
    • Самсонова вылетела из турнира в Майами
  • 21:52
    • Турция добыла волевую победу над Арменией
  • 19:20
    • «Локомотив» переиграл ЦСКА и сократил отставание в серии
  • 22:25
    • Испания — Норвегия: стартовые составы команд
  • 21:53
    • Швейцария разгромила Белоруссию в отборе на Евро-2024
    Все новости спорта

    Турция добыла волевую победу над Арменией

    Армения — Турция: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Армении Сборная Турции Футбол Турции
    В матче первого тура группового этапа квалификации Евро-2024 сборная Турции на выезде одолела команду Армении со счетом 2:1.

    Сборная Турции
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Турции

    Победа турков получилась волевой. Открыли счет хозяева поля благодаря автоголу
    Озана Кабака.

    После этого точные удары Оркуна Кекчу и Керема Актюркоглу помогли Турции перевернуть игру и вырвать победу.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D
    Армения — Турция 1:2
    Голы: 1:0 Озан Кабак (автогол) (10'), 1:1 Оркун Кёкчю (34'), 1:2 Kerem Akturkoglu (63') Армения: Арсен Абрамович Бегларян, Камо Оганесян, Тарон Восканян (Sergey Mkrtchyan, 29'), Вараздат Ароян, Georgii Arutiunian, Наяир Тикнизян, Ugochukwu Iwu, Эдуард Сперцян, Lucas Zelarrayan (Саркис Адамян, 75'), Норберто Бриаско (Ваган Бичахчян, 75'), Тигран Барсегян Турция: Дженк Тосун (Kerem Akturkoglu, 46'), Энес Унал (Мехмет Умут Найир, 84'), Дженгиз Ундер, Оркун Кёкчю (Исмаиль Юксек, 74'), Хакан Чалханоглу, Ферди Кадыоглу (Эрен Эврен Эльмалы, 74'), Мерих Демирал (Салих Озкан, 46'), Чаглар Сёюнджю, Онур Булут, Озан Кабак, Мерт Гюнок Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (38'), Онур Булут (42'), Мерих Демирал (42'), Sergey Mkrtchyan (45'), Эдуард Сперцян (49'), Хорен Байрамян (66'), Вараздат Ароян (71'), Тигран Барсегян (81'), Исмаиль Юксек (90 + 1')

    Таким образом, сборная Турции набрала первые три очка в группе, в которой также находятся Хорватия, Латвия и Уэльс.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли Испании вернуться к победам Норвегия?
  • Испания — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Что противопоставит Хорватии Уэльс?
  • Хорватия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • В шестом матче серии «Адмирал» реализует максимум шансов
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 26 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Англия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Казахстан — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Синнер — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры