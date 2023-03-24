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    Бородюк: В игре сборной России много проблем

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Известный тренер Александр Бородюк поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

    «Если говорить по игре, конечно, много проблем. Проблемы в сыгранности команды. Матч с таким соперником показывает, на каком уровне должен проходить товарищеский матч.

    Мне хотелось бы, чтобы национальная сборная научилась играть на результат. Многие говорят, что результат неважен. Результат важен! У команды вырабатывается менталитет.

    Вчера наша сборная уступала в единоборствах и в физическом плане. В этом плане тоже предстоит много работы. Нужно гораздо быстрее думать на футбольном поле.

    Такие матчи показывают, где есть проблемы. Тренерский штаб будет анализировать и делать выводы. Иран — соперник неплохой.

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    • Наши футболисты старались. Было видно желание. Но по определенным футбольным компонентам уступали. Когда уровень сопротивления другой, то видны проблемы.

    Такие матчи нам необходимы — виден потенциал игроков, которые приглашаются в сборную.

    Не нужно говорить, что результат неважен. В товарищеских матчах важен и результат, и игра. Мотивация в матчах за национальную сборную должна быть запредельной!

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    • Мы долгое время не играем на таком уровне — нам необходимо договариваться с такими соперниками и играть, чтобы увидеть потенциал нашей сборной.

    Результат 1:1 можно назвать нормальным. Но с точки зрения игры предстоит еще много работы. Когда ты выходишь играть любой матч за сборную, это очень важно», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

    Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск.

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