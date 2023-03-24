Бородюк: В игре сборной России много проблем

Известный тренерподелился мнением об игре сборнойв товарищеском матче с(1:1).

Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

«Если говорить по игре, конечно, много проблем. Проблемы в сыгранности команды. Матч с таким соперником показывает, на каком уровне должен проходить товарищеский матч.

Мне хотелось бы, чтобы национальная сборная научилась играть на результат. Многие говорят, что результат неважен. Результат важен! У команды вырабатывается менталитет.

Вчера наша сборная уступала в единоборствах и в физическом плане. В этом плане тоже предстоит много работы. Нужно гораздо быстрее думать на футбольном поле.

Такие матчи показывают, где есть проблемы. Тренерский штаб будет анализировать и делать выводы. Иран — соперник неплохой.

Наши футболисты старались. Было видно желание. Но по определенным футбольным компонентам уступали. Когда уровень сопротивления другой, то видны проблемы.

Такие матчи нам необходимы — виден потенциал игроков, которые приглашаются в сборную.

Не нужно говорить, что результат неважен. В товарищеских матчах важен и результат, и игра. Мотивация в матчах за национальную сборную должна быть запредельной!

Мы долгое время не играем на таком уровне — нам необходимо договариваться с такими соперниками и играть, чтобы увидеть потенциал нашей сборной.

Результат 1:1 можно назвать нормальным. Но с точки зрения игры предстоит еще много работы. Когда ты выходишь играть любой матч за сборную, это очень важно», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск.