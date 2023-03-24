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    Силкин назвал позором игру сборной России в матче с Ираном

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Известный тренер Сергей Силкин раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

    «Это просто позорище, и счет, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов, в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. Так ничего не получится.

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    • Раньше футболисты мечтали попасть в сборную, а сейчас столько народу просматривается. У нас столько футболистов нет, сколько вызывают.

    После вчерашнего матча у меня крайне негативное впечатление. Мне ничего не понравилось.

    Один Зиньковский старался. Ни замены мне непонятны, ни вообще для чего команда выходила на поле. Зачем мы туда ехали? Все-таки ребята представляют страну.

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    До этого мы играли с Узбекистаном, Таджикистаном и тоже не добились результата. Мне кажется, сборная не должна быть проходным двором. Во главе угла должен быть результат, даже в товарищеских матчах», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск..VrezNews1 /football/2023/03/23/iran_russia_press/

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