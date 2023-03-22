ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
    Все новости спорта

    Созин: Откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов
    Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее заявил, что не переживает по поводу возможного увольнения.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать.

    Карпин — хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: "Спартак", "Торпедо" Армавирское…

    Да, ничего не выиграл, но "Ростов" сейчас даже какую-то видимость конкуренции создаёт "Зениту". Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

  • «Кто-то держится за это место, что ли?» Карпин готов к увольнению из сборной
  • Читайте по теме

    • Если ему работать в сборной неинтересно, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так не говорили о своей сборной.

    Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется — окей, давайте разорвём контракт. Карпин самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадет», — приводит слова Созина «Чемпионат».

    Напомним, сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • С полуфинальной серией СКА покончит уже в среду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Россиян ждет тяжелое испытание в Тегеране
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры