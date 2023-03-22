Созин: Откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно

Футбольный экспертраскритиковал главного тренера сборной России, который ранее заявил, что не переживает по поводу возможного увольнения.

«Валерий Карпин вчера заявил, что за место в сборной никто не держится. Мне было странно это слышать.

Карпин — хороший, крепкий по российским меркам тренер: играл в Европе, потом тренировал тут: "Спартак", "Торпедо" Армавирское…

Да, ничего не выиграл, но "Ростов" сейчас даже какую-то видимость конкуренции создаёт "Зениту". Но откуда у Карпина такое высокомерие? Мне это непонятно.

Если ему работать в сборной неинтересно, то зачем заставлять? Я от других тренеров сборной таких пренебрежительных слов не слышал, раньше так не говорили о своей сборной.

Так что если Карпину не хочется работать в команде, то пускай в РФС ему так и скажут: Валерий Георгиевич, если не хочется — окей, давайте разорвём контракт. Карпин самодостаточный и уверенный в себе человек, вряд ли он пропадет», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Напомним, сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.