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    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта
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    «Кто-то держится за это место, что ли?» Карпин готов к увольнению из сборной

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не переживает по поводу возможного увольнения из-за неудачных результатов.

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    «Если сборная не выиграет еще несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?

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    • Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет — не так важно.

    Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак — будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.

    Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах в "Динамо" или "Спартака". Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

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