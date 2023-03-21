«Кто-то держится за это место, что ли?» Карпин готов к увольнению из сборной

Главный тренер сборной Россиипризнался, что не переживает по поводу возможного увольнения из-за неудачных результатов.

«Если сборная не выиграет еще несколько матчей, то будет другой тренер? Ради бога. Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?

Копится негатив? Он всегда копится, когда не выигрываешь матчи: понимают люди обстоятельства или нет — не так важно.

Так бывает, что мы не обыграли Таджикистан. Ну не обыграем Иран и Ирак — будет критика. В первый раз, что ли? Покритикуют.

Любая команда должна показывать результат. Кто-то играет в цветах в "Динамо" или "Спартака". Когда они проигрывают на сборах, их тоже критикуют. А могут на сборах выигрывать, а в РПЛ потом не выигрывают», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.