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    Карпин: Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Хочется плюнуть на все и уехать

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    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о жизни в нынешних условиях.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Иногда бывает, что меня задевает… Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Просто думаешь: да епт… Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.

    Что помогает? Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит. Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает», — заявил Карпин в комментарии ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

    Интервью Карпина: Иногда хочется плюнуть на всё и уехать
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