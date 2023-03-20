Карпин: Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Хочется плюнуть на все и уехать

Главный тренери сборной Россиивысказался о жизни в нынешних условиях.

«Иногда бывает, что меня задевает… Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Просто думаешь: да епт… Хочется плюнуть на все, послать их и уехать.

Что помогает? Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит. Не только на поле. Есть чем заняться. И это отвлекает от всего остального. Это помогает», — заявил Карпин в комментарии ютуб-каналу «Фабрика Футбола».