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    Мостовой: «Зениту» не хватает лидеров в раздевалке

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о составе питерской команды.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Дзюба сказал, что состав "Зенита" перестал быть российским? Но результат по-прежнему есть. Тем не менее, считаю, что нам сейчас не хватает сильных личностей не в футбольном плане, а лидеров в раздевалке.

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    • Кого не хватает из ушедших игроков? Я со всеми поддерживаю связь. Конечно, всегда обидно, когда такие люди уходят.

    Сначала думаешь: как можно представить "Зенит" без Ярика Ракицкого, без Дзюбы? Но потом понимаешь, как быстро даже о таких людях могут забыть. Жизнь продолжается, ничего особо не поменялось. Незаменимых реально нет.

    Но общения немного не хватает. В раздевалку заходишь, а там семь человек по-португальски говорят. Но мы понимаем, что уровень наших бразильцев очень высокий, так что грех жаловаться.

    Кто сейчас лидер раздевалки? Наверное, Миша Кержаков. Он и до этого всегда был одним из самых активных в раздевалке.

    А вообще у нас же автобус клубный разделен. Сначала идут обычные места, а сзади — комнатка для старичков. Несколько лет назад зашел в автобус, смотрю — мест нет.

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    • Захожу в эту комнатку, а там Дзюба, Лунев, Ракицкий, Кержаков, Караваев, Оздоев. И я сел. А сейчас захожу в эту комнатку и понимаю — остались только я, Миша Кержаков и Караваев. И вместе с нами теперь Ваня Сергеев, Арсен Адамов, Даня Одоевский. Как всё поменялось быстро, буквально за два года!

    А вообще нужно признать, что Сергею Богдановичу всегда удается держать такую раздевалку, с большими русскими личностями и с такими сильными иностранцами. Это дорогого стоит», — приводит слова Мостового Sport24.

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