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    • «Алания» уступила на своем поле «Родине»
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    «Алания» уступила на своем поле «Родине»

    «Алания» — «Родина»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

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    В перенесенном 24-м туре Первой лиги по футболу «Алания» проиграла московской «Родине» со счетом 1:2.

    Астемир Гордюшенко
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    Астемир Гордюшенко

    На 27-й минуте счет открыл нападающий «барсов» Ислам Машуков.

    На исходе первого тайма счет сравнял правый защитник гостей Артем Сокол.

    На 53-й минуте полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко принес победу своему клубу.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Родина 1:2
    Голы: 1:0 Ислам Машуков (27'), 1:1 Артём Сокол (45+1'), 1:2 Астемир Гордюшенко (53') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Родина: Александр Корякин, Митя Крижан, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Даниил Куликов, Мухаммад Султонов, Ната Уэсли, Даниил Кузнецов, Orinho Предупреждения: Аллон Бутаев (32'), Orinho (57')

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    После этой победы у «Алании» осталось 42 очка и девятое место. «Родина» поднялась в зону стыков с 49 баллами.

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