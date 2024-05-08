«Алания» — «Родина»: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

Астемир Гордюшенко Фото: fcrodina.com
На 27-й минуте счет открыл нападающий «барсов» Ислам Машуков.
На исходе первого тайма счет сравнял правый защитник гостей Артем Сокол.
На 53-й минуте полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко принес победу своему клубу.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Родина 1:2
Голы: 1:0 Ислам Машуков (27'), 1:1 Артём Сокол (45+1'), 1:2 Астемир Гордюшенко (53') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Сослан Качмазов, Константин Плиев, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gurtsiev B. Родина: Александр Корякин, Митя Крижан, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Даниил Куликов, Мухаммад Султонов, Ната Уэсли, Даниил Кузнецов, Orinho Предупреждения: Аллон Бутаев (32'), Orinho (57')
После этой победы у «Алании» осталось 42 очка и девятое место. «Родина» поднялась в зону стыков с 49 баллами.