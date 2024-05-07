«Жирону» могут не допустить к Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити»

УЕФА может лишить испанскуюправа выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

По информации ESPN, причиной этому являются связи с «Манчестер Сити». Теперь «Жироне» нужно доказать организационную самостоятельность от английского клуба.

Сообщается, что «Жирону» вряд ли переведут в Лигу Европы, если им не удастся доказать свою самостоятельность.

Напомним, «Жирона» и «Манчестер Сити» частично принадлежат эмиратскому спортивному холдингу City Football Group, а УЕФА запрещает выступать в одном еврокубковом турнире таким коллективам.

«Жирона» и «Манчестер Сити» уже обеспечили себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.