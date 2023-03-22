Орлов: Игроки «Зенита» думают, что они уже чемпионы

Известный комментаторраскритиковалпосле поражения от(0:1) в 20-м туре РПЛ.

«Не сказал бы, что результат матча ЦСКА — "Зенит" неожиданный, но я все-таки думал, что будет ничья. В предыдущем матче с "Химками" "Зенит" отдал центр поля. Я уже не говорю про игру с "Динамо".

Больше трех лет "Зенит" все время готовился к евротурнирам, а сейчас команда никуда не готовится. Это снижает мотивацию на 50 процентов. Сейчас я вижу, что есть несколько игроков, которые еще не набрали свою лучшую форму, в том числе бразильцы.

Единственный, кто безупречен — это Малком. Клаудиньо начал спорить с судьями и постоянно падать. Он пока не тот, который был в лучшее время. Вендел тоже был уставшим в матче с ЦСКА.

Плюс сказалось отсутствие Барриоса. Когда его нет, "Зенит" иначе действует в обороне. Кузяев не может играть как Барриос.

Что касается центральных защитников, могу сказать, что Ренан — техничный парень. Его сейчас вызвали в сборную Бразилии, в большую команду. Так что это хорошее приобретение. А вот у Родригао, похоже, лишний вес — ему надо себя подсушить. Дуглас Сантос болел и до конца пока не восстановился. Ему чуть-чуть не хватает в единоборствах.

Эти детали показывают, что игроки "Зенита" еще не в форме. Но всё впереди. "Зениту" помогает "Спартак", который проиграл свой матч. Но если "Зенит" и дальше будет играть, как с ЦСКА, его лидирующая позиция пошатнется.

Михаил Кержаков предположил, что некоторые игроки "Зенита" уже уверены в чемпионстве. Он хорошо знает тех, кто так думает. Игроки считают, что они уже чемпионы, Кержаков сказал правду. Это будет хорошим толчком для всех остальных», — приводит слова Орлова Sport24.