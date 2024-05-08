На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сокол» — «Черноморец»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

«Сокол» борется за выживание в Первой лиге. У команды крайне непростая ситуация. Нужно срочно исправлять положение в оставшихся матчах.

После 30 туров в активе «Сокола» 28 очков. Команда находится на 16-м месте. У «Сокола» на данный момент 7 побед, 7 ничьих и 16 поражений, разница мячей — 27:51.

У «Сокола» трехматчевая проигрышная серия. Ранее клуб уступил «Енисею», «Шиннику» и «Химкам».

«Черноморец» еще не обеспечил себе прописку в Первой лиге. Расстояние от зоны вылета составляет лишь три очка.

Сейчас у «Черноморца» пятиматчевая безвыигрышная серия. Последний раз клуб побеждал 7 апреля, когда дома разгромил «Кубань» (3:0).

Ставка: «Черноморец» не проиграет за 1.68.

«Брюгге» — «Фиорентина»

Футбол. Лига конференций

Бельгийский клуб постарается взять реванш за поражение в первой встрече. В Италии «Брюгге» уступил со счетом 2:3. Букмекеры в ответном матче не видят явного фаворита.

После поражения в Италии «Брюгге» набрал три очка в чемпионате Бельгии. Команда в гостях взяла верх над «Антверпеном» со счетом 2:1.

«Фиорентина» в Серии А находится на 9-м месте. У команды 50 очков по итогам 34-х матчей. В следующем сезоне «фиалки» не попадут в еврокубки через чемпионат Италии. Нужно постараться выиграть Лигу конференций.

В прошедшем месяце «Фиорентина» в пяти гостевых матчах одержала лишь одну победу. 21 апреля на чужом поле был обыгран аутсайдер Серии А — «Салернитана». Гостевых поражений было три — от «Ювентуса», «Аталанты» и «Вероны».

Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.52.

«Реал» Мадрид — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

В первом матче в Мюнхене команды показали результативный футбол. На двоих было забито четыре гола. Хозяева подходят к поединку в отличном настроении. Ранее «Реал» в Ла Лиге разгромил «Кадис» (3:0) и досрочно завоевал чемпионский титул.

У мадридского клуба выздоровел Тибо Куртуа. Вратарь не играл почти год. Однако вряд ли Карло Анчелотти выпустит бельгийца на такой важный матч. Ожидается, что место в воротах займет Андрей Лунин.

Все прогнозы на футбол

«Бавария» на прошлой неделе уступила «Штутгарту» в Бундеслиге. В отличие от Карло Анчелотти, Томас Тухель не стал выпускать резервистов. У футболистов «Баварии» сейчас колоссальная нагрузка.

В Мадриде гости наверняка будут действовать вторым номером. Букмекеры не верят в успех «Баварии», но мюнхенский клуб нельзя недооценивать.

Тухель может серьезно настроить команду на важнейший матч. Терять «Баварии» уже нечего. Есть шансы спасти провальный сезон победой в Лиге чемпионов.

Ставка: Обе команды забьют за 1.55.

Общий коэффициент — 3.95.