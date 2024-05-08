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    • Прогноз на матч В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге, Лиге конференций и Лиге чемпионов

    «Реал» и «Бавария» обменяются голами, «Фиорентина» не проиграет в Бельгии

    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге, Лиге конференций и Лиге чемпионов.

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    «Фиорентина»
    На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Сокол» — «Черноморец»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    «Сокол» борется за выживание в Первой лиге. У команды крайне непростая ситуация. Нужно срочно исправлять положение в оставшихся матчах.

    После 30 туров в активе «Сокола» 28 очков. Команда находится на 16-м месте. У «Сокола» на данный момент 7 побед, 7 ничьих и 16 поражений, разница мячей — 27:51.

    У «Сокола» трехматчевая проигрышная серия. Ранее клуб уступил «Енисею», «Шиннику» и «Химкам».

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  • 30/04/2024

    • «Черноморец» еще не обеспечил себе прописку в Первой лиге. Расстояние от зоны вылета составляет лишь три очка.

    Сейчас у «Черноморца» пятиматчевая безвыигрышная серия. Последний раз клуб побеждал 7 апреля, когда дома разгромил «Кубань» (3:0).

    Ставка: «Черноморец» не проиграет за 1.68.

    «Брюгге» — «Фиорентина»

    Футбол. Лига конференций

    Бельгийский клуб постарается взять реванш за поражение в первой встрече. В Италии «Брюгге» уступил со счетом 2:3. Букмекеры в ответном матче не видят явного фаворита.

    После поражения в Италии «Брюгге» набрал три очка в чемпионате Бельгии. Команда в гостях взяла верх над «Антверпеном» со счетом 2:1.

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    «Фиорентина» в Серии А находится на 9-м месте. У команды 50 очков по итогам 34-х матчей. В следующем сезоне «фиалки» не попадут в еврокубки через чемпионат Италии. Нужно постараться выиграть Лигу конференций.

    В прошедшем месяце «Фиорентина» в пяти гостевых матчах одержала лишь одну победу. 21 апреля на чужом поле был обыгран аутсайдер Серии А — «Салернитана». Гостевых поражений было три — от «Ювентуса», «Аталанты» и «Вероны».

    Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 1.52.

    «Реал» Мадрид — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов

    В первом матче в Мюнхене команды показали результативный футбол. На двоих было забито четыре гола. Хозяева подходят к поединку в отличном настроении. Ранее «Реал» в Ла Лиге разгромил «Кадис» (3:0) и досрочно завоевал чемпионский титул.

    У мадридского клуба выздоровел Тибо Куртуа. Вратарь не играл почти год. Однако вряд ли Карло Анчелотти выпустит бельгийца на такой важный матч. Ожидается, что место в воротах займет Андрей Лунин.

    Все прогнозы на футбол

    «Бавария» на прошлой неделе уступила «Штутгарту» в Бундеслиге. В отличие от Карло Анчелотти, Томас Тухель не стал выпускать резервистов. У футболистов «Баварии» сейчас колоссальная нагрузка.

    В Мадриде гости наверняка будут действовать вторым номером. Букмекеры не верят в успех «Баварии», но мюнхенский клуб нельзя недооценивать.

    Тухель может серьезно настроить команду на важнейший матч. Терять «Баварии» уже нечего. Есть шансы спасти провальный сезон победой в Лиге чемпионов.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.95.

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    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге, Лиге конференций и Лиге чемпионов. / Ставка и прогноз на матч В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге, Лиге конференций и Лиге чемпионов с коэффициентом 3.95.
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