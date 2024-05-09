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    Командам не удастся поразить ворота друг друга?

    «Аль-Ахдул» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 9 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Ахдул» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    9 мая в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахдул» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Ахдул» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 09 Мая 2024 года

    Аль-Охдуд

  • Наджран
    •  Аль-Охдуд 21:00 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
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    «Аль-Ахдул»

    Турнирное положение: «Аль-Ахдул» располагается недалеко от зоны вылета. У команды сложная ситуация.

    В 30 матчах набрано 28 очков. «Аль-Ахдул» находится на 15-й позиции в таблице.

    Последние матчи: «Аль-Ахдул» провалил начало апреля. Команда потерпела три поражения кряду, пропустив за 270 минут 8 голов.

    27 апреля «Аль-Ахдул» порадовал фанатов в домашней игре с «Абхой». Соперник был разгромлен со счетом 4:0. Затем последовала ничья с «Аль-Хазмом» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аль-Ахдул» постарается хорошо сыграть домашний матч. Команде нельзя терять очки, ведь есть риск понизиться в классе.

    На своем поле «Аль-Ахдул» из четырех последних матчей проиграл три. В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе гостей.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» сейчас находится в такой ситуации, когда отставание от первого места, как и отрыв от 3-й строчки, очень большие.

    Команда Роналду точно финиширует на 2-й позиции. В 30 встречах команда набрала 74 очка. У «Аль-Насра» 90 забитых голов и 35 пропущенных.

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    • Последние матчи: «Аль-Наср» регулярно радует своих болельщиков победами. В апреле команда провела пять матчей и набрала 12 очков, потерпев лишь одно поражение.

    В мае команда Криштиану Роналду уже добилась двух выигрышей. Ранее удалось взять верх над «Аль-Халиджем» и «Аль-Вахдой».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Наср» в последних десяти матчах с учетом всех турниров одержал 9 побед. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

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    Главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет заряжен поразить ворота соперника. Португалец находится в отличной форме.

    В матче первого круга у «Аль-Насра» не возникло никаких проблем. На своем поле клуб забил гостям три безответных гола.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Аль-Ахдул» из четырех последних матчей проиграл три

    • «Аль-Наср» в предыдущих десяти встречах с учетом всех турниров одержал 9 побед

    • В первом круге «Аль-Наср» разгромил соперника со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.39, а победа оппонента — в скромные 6.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 2.88.

    Прогноз: «Аль-Наср» должен продолжить выигрышную серию. У фаворита не возникнет проблем. Гости одержат уверенную победу.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» с форой (-1.5) за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что какой-то из команд не удастся забить гол.

    Ставка: Обе не забьют за 2.33

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    «Аль-Ахдул» — «Аль-Наср». 9 мая в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахдул» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахдул» — «Аль-Наср» с коэффициентом 2.01.
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