9 мая в 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахдул» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Ахдул» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Ахдул»

Турнирное положение: «Аль-Ахдул» располагается недалеко от зоны вылета. У команды сложная ситуация.

В 30 матчах набрано 28 очков. «Аль-Ахдул» находится на 15-й позиции в таблице.

Последние матчи: «Аль-Ахдул» провалил начало апреля. Команда потерпела три поражения кряду, пропустив за 270 минут 8 голов.

27 апреля «Аль-Ахдул» порадовал фанатов в домашней игре с «Абхой». Соперник был разгромлен со счетом 4:0. Затем последовала ничья с «Аль-Хазмом» (0:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Аль-Ахдул» постарается хорошо сыграть домашний матч. Команде нельзя терять очки, ведь есть риск понизиться в классе.

На своем поле «Аль-Ахдул» из четырех последних матчей проиграл три. В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе гостей.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» сейчас находится в такой ситуации, когда отставание от первого места, как и отрыв от 3-й строчки, очень большие.

Команда Роналду точно финиширует на 2-й позиции. В 30 встречах команда набрала 74 очка. У «Аль-Насра» 90 забитых голов и 35 пропущенных.

Последние матчи: «Аль-Наср» регулярно радует своих болельщиков победами. В апреле команда провела пять матчей и набрала 12 очков, потерпев лишь одно поражение.

В мае команда Криштиану Роналду уже добилась двух выигрышей. Ранее удалось взять верх над «Аль-Халиджем» и «Аль-Вахдой».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Наср» в последних десяти матчах с учетом всех турниров одержал 9 побед. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

Главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет заряжен поразить ворота соперника. Португалец находится в отличной форме.

В матче первого круга у «Аль-Насра» не возникло никаких проблем. На своем поле клуб забил гостям три безответных гола.

Статистика для ставок

На своем поле «Аль-Ахдул» из четырех последних матчей проиграл три

«Аль-Наср» в предыдущих десяти встречах с учетом всех турниров одержал 9 побед

В первом круге «Аль-Наср» разгромил соперника со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.39, а победа оппонента — в скромные 6.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 2.88.

Прогноз: «Аль-Наср» должен продолжить выигрышную серию. У фаворита не возникнет проблем. Гости одержат уверенную победу.

Ставка: Победа «Аль-Насра» с форой (-1.5) за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что какой-то из команд не удастся забить гол.

Ставка: Обе не забьют за 2.33