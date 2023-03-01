Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро

Нападающий «Локомотива»рассказал, почему решил уйти излетом 2022 года.

«Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся.

Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться.

Я понимал, что "Зенит" Санкт-Петербург превращается в "Зенит" Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно.

Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.