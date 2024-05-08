«Барыс» сообщил о назначении Немировски главным тренером

Хоккейный клубофициально сообщил о назначении главным тренером команды

Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

Напомним, Немировски был отправлен в отставку с поста главного тренера новосибирской «Сибири» 6 декабря. Специалист начинал прошлый сезон во главе новосибирского клуба, но и-за неудовлетворительных результатов был уволен по ходу чемпионата.

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47-летний специалист с 2018 по 2022 год возглавлял нижегородское «Торпедо». С нижегородским клубом специалист трижды выходил в плей-офф.