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    Флик: Озил был одним из выдающихся игроков сборной

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии
    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость о том, что Месут Озил завершил профессиональную карьеру.

    Месут Озил
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    Месут Озил

    «Месут Озил был одним из выдающихся игроков сборной. В свой самый успешный период он был одним из лучших футболистов мира. Он был неотъемлемой частью национальной команды на протяжении десяти лет, самым ярким событием которой стал титул чемпиона мира в 2014 году, в завоевание которого он также внёс решающий вклад.

    Мне очень понравилось работать с ним, у него были исключительные навыки, его техника и видение игры были выдающимися. Все мы в сборной желаем ему и его семье всего наилучшего в послекарьерный период», — приводит слова Флика talkSPORT.

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