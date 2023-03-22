Озил принял решение о завершении карьеры футболиста

Немецкий футболистобъявил о завершении карьеры футболиста.

«После размышлений я объявляю о своём уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность.

Но в последние недели и месяцы, когда получил несколько травм, становится всё более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу

поблагодарить мои клубы: "Шальке-04", "Вердер" Бремен, "Реал" Мадрид, "Арсенал", "Фенербахче", "Истанбул Башакшехир". А также тренеров, которые поддерживали меня плюс товарищей по команде, которые стали друзьями.

Особую благодарность я должен выразить членам моей семьи и моим самым близким друзьям. Они были частью моего путешествия с самого первого дня и дарили мне столько любви и поддержки, как в хорошие, так и в плохие времена.

Спасибо всем моим болельщикам, которые проявляли ко мне столько любви, независимо от обстоятельств и независимо от того, какой клуб я представлял.

Теперь я с нетерпением жду всего, что ждёт меня впереди с моей прекрасной женой Аминой и двумя моими прекрасными дочерьми Эдой и Элой.

Вы можете быть уверены, что будете видеть меня время от времени на моих страницах в социальных сетях. До скорой встречи, Месут!» — написал Озил в «Твиттере».

Последним клубом Озила был турецкий «Башакшехир», за который он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

За свою профессиональную карьеру немец стал обладателем Суперкубка Испании, трехкратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии, чемпионом мира в составе сборной Германии.