Карпин: Иран — одна из сильнейших сборных Азии. Ожидаем интересную игру

Главный тренер сборной Россииподелился мыслями перед матчем с Ираном. Он состоится 23 марта в Тегеране.

«Нормальный путь до Ирана. Для нас, ростовских, — вообще сказка. Всего 4 часа на самолете и 1,5 на автобусе.

За последний год Иран — самая сильная сборная, против которой мы играли. Ожидаем интересную игру. Иран — одна из сильнейших сборных Азии.

К сожалению, получили травмы Головин, Миранчук и Джикия, еще вирусная инфекция у Макарчука. 4 футболиста, на которых мы рассчитывали, не примут участие. Посмотрим по состоянию, будем ли довызывать игроков. Матч [с Ираком] 26 марта? Мы готовимся, дальше не знаю.

Пообщался практически со всеми футболистами. Что касается новичков, то в разговоре — приятные. В игре — посмотрим», — передает слова Карпина Sport24.

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