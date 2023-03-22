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    Карпин: Иран — одна из сильнейших сборных Азии. Ожидаем интересную игру

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями перед матчем с Ираном. Он состоится 23 марта в Тегеране.

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    «Нормальный путь до Ирана. Для нас, ростовских, — вообще сказка. Всего 4 часа на самолете и 1,5 на автобусе.

    За последний год Иран — самая сильная сборная, против которой мы играли. Ожидаем интересную игру. Иран — одна из сильнейших сборных Азии.

    К сожалению, получили травмы Головин, Миранчук и Джикия, еще вирусная инфекция у Макарчука. 4 футболиста, на которых мы рассчитывали, не примут участие. Посмотрим по состоянию, будем ли довызывать игроков. Матч [с Ираком] 26 марта? Мы готовимся, дальше не знаю.

    Пообщался практически со всеми футболистами. Что касается новичков, то в разговоре — приятные. В игре — посмотрим», — передает слова Карпина Sport24.

    На сайте LiveSport можно ознакомиться с прогнозом на это и другие спортивные события.

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