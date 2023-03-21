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    «Арсенал» проведет товарищеский матч со сборной звезд МЛС

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    Как сообщает пресс-служба «Арсенала», команда проведет товарищеский матч со сборной звезд МЛС.

    «Арсенал» проведет товарищеский матч со сборной звезд МЛС
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    Встреча назначена на 19 июля и состоится в Вашингтоне. Звезды МЛС выйдут на поле под руководством Уэйна Руни, который на данный момент возглавляет «Ди Си Юнайтед».

    «В прошлом году наше турне по США стало хорошей подготовкой к сезону, и мы с нетерпением ждем возможности встретиться с нашими прекрасными американскими болельщиками. Игра со звездами МЛС станет хорошей проверкой перед сезоном-2023/24», — заявил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

    «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 69 очками.

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