«Арсенал» проведет товарищеский матч со сборной звезд МЛС

Встреча назначена на 19 июля и состоится в Вашингтоне. Звезды МЛС выйдут на поле под руководством Уэйна Руни, который на данный момент возглавляет «Ди Си Юнайтед».
«В прошлом году наше турне по США стало хорошей подготовкой к сезону, и мы с нетерпением ждем возможности встретиться с нашими прекрасными американскими болельщиками. Игра со звездами МЛС станет хорошей проверкой перед сезоном-2023/24», — заявил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 69 очками.