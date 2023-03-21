«Арсенал» проведет товарищеский матч со сборной звезд МЛС

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», команда проведет товарищеский матч со сборной звезд МЛС.

Встреча назначена на 19 июля и состоится в Вашингтоне. Звезды МЛС выйдут на поле под руководством Уэйна Руни, который на данный момент возглавляет «Ди Си Юнайтед».

«В прошлом году наше турне по США стало хорошей подготовкой к сезону, и мы с нетерпением ждем возможности встретиться с нашими прекрасными американскими болельщиками. Игра со звездами МЛС станет хорошей проверкой перед сезоном-2023/24», — заявил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 69 очками.