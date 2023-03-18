Тюкавин: Ранняя игра повлияла на нас, в первом тайме туда‑сюда играли

Нападающий московскогопрокомментировал поединок против(1:0) в 20-м туре чемпионата России.

Единственный гол на 90-й минуте игры забил как раз Константин Тюкавин.

«Очень рады, что победили, долго не могли забить. Была борьба, аутов было много у "Урала", тяжело было с ними справиться, но мы это сделали. Под конец забили. Поздравляю "Динамо" с победой!

Ранняя игра повлияла на нас, в первом тайме туда‑сюда играли. В перерыве тренер объяснял ошибки, корректировки, немного исправились. На второй тайм вышли с другим желанием. Говорили в раздевалке, что когда‑то серия "Урала" закончится. Рады, что остановили их.

В моменте с голом пошла длинная передача. Хорошо Гладышев поборолся, а я хладнокровно использовал этот момент», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» прервал беспроигрышную серию из 17 официальных матчей и с 25 баллами занимает 10-е место.