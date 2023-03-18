Иванов: В моменте с голом были руки, но судья не свистнул

Президент екатеринбургскогопрокомментировал поединок 20‑го тура РПЛ с московским(0:1).

«В моменте с голом были руки. Судье можно было свистеть, а он не свистнул. Это было на его усмотрение. Он говорит, что рука висела, может он так трактует.

Были моменты у нас, конечно, мы не должны были проиграет. Беспроигрышная серия из 16 матчей? Все серии когда‑то прерываются, — приводит слова Иванова "Матч ТВ".

"Динамо" набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" прервал беспроигрышную серию из 17 официальных матчей и с 25 баллами занимает 10-е место.