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    Семин: «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов

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    Известный российский тренер Юрий Семин прокомментировал яркую победу «Наполи» над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    В первом матче «Наполи» выиграл у «Айнтрахта» со счетом 2:0.

    «Если у Италии три команды в четвертьфинале Лиги чемпионов, значит, у них очень сильный чемпионат.

    "Наполи" имеет большие шансы выиграть Лигу чемпионов. На сегодняшний день неаполитанцы интереснее всех играют в Европе.

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    • Мне будет приятно, если они победят и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В Европе я болею именно за Наполи», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.

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