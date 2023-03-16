Семин: «Наполи» может выиграть Лигу чемпионов

Известный российский тренерпрокомментировал яркую победунад(3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Наполи» выиграл у «Айнтрахта» со счетом 2:0.

«Если у Италии три команды в четвертьфинале Лиги чемпионов, значит, у них очень сильный чемпионат.

"Наполи" имеет большие шансы выиграть Лигу чемпионов. На сегодняшний день неаполитанцы интереснее всех играют в Европе.

Мне будет приятно, если они победят и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В Европе я болею именно за Наполи», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.